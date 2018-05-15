15.05.2018 | 15:21

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» подвел итоги работы за апрель.

3 апреля волонтеры фонда побывали в гостях у Дениса Еськина и Тимофея Николина. Денис вместе с мамой вернулся из МЦ «Мидеал», где ему подбирали кетогенную диету. Фонд смог собрать для ребенка 150 тысяч рублей. Для многодетной семьи это огромные деньги.

Тимофей Николин - юный житель Спутника, ученик 2-го класса школы им. М. Ю. Лермонтова. Он учится на отлично, рисует, поет в школьном хоре, а самая большая мечта Тима - научиться ходить самостоятельно, без «пауков». Фонд «Караван добрых дел» собирает средства на реабилитацию Тимофея в санатории «Анапа». Поездка запланирована на середину июня, стоимость путевки – 119 190 рублей.

Вернулась с лечения Вероника Бобкова. У девочки ДЦП. Для курса реабилитации в МЦ «Сакура» в Челябинске «Караван добрых дел» при помощи неравнодушных людей собрал 149 тысяч рублей за лечение девочки.

«В МЦ ООО «Сакура» нас учили стоять и ходить. Веронику учили ходить с палочкой и с веревкой. Вероника даже несколько шагов сделала самостоятельно, страх стал постепенно уходить. Еще раз спасибо!» - поделилась впечатлениями от поездки бабушка девочки Надежда Борисовна.

18 апреля представители фонда посетили семьи Инны Мартыновой и Максима Щапова, которым требуется помощь. У Инны - тяжелая форма ДЦП, в свои 11 лет она не ходит. Девочке жизненно необходима коляска, ее стоимость составляет 120 000 рублей.

Максим - аутист. Для прохождения очередного курса лечения в Москве нужны 163 400 рублей. У семьи таких денег нет.

4 апреля в ГКОУ «Пензенская школа-интернат» волонтеры фонда провели акцию «Дари добро». Ребята были не только зрителями, но и активными участниками мероприятия.

Председатель БФ «Караван добрых дел» Ольга Чистякова приняла участие в заседании Пензенского регионального отделения Союза женщин России, на котором шла речь о социально значимых областных проектах по сохранению и укреплению основ семьи, родительства, детства.

Также Ольга Чистякова побывала на семинаре «Квартала Луи» - «Сопровождение через всю жизнь». Его участники размышляли над тем, что такое инвалидность, и пришли к выводу, что нужно перестать сравнивать людей по внешнему виду, физическим и умственным возможностям и т. д.

В апреле фонд «Караван добрых дел» совместно с управлением внутренний политики правительства Пензенской области организовал субботник, на котором представители общественных организаций вместе с жителями Кривозерья обустроили дворовые территории и детские площадки в микрорайоне.

В Пензе прошел областной фестиваль-конкурс «Успешная семья», на котором от БФ «Караван добрых дел» семье Пачулиных из Спутника было вручено благодарственное письмо и подарок в виде бытовой техники.

В День российского парламентаризма председатель правления БФ «Караван добрых дел» приняла участие во встрече в Законодательном собрании с представителями школ региона, где наградили победителей квест-игры «Парламентский вестник».

Все желающие оказать содействие нуждающимся детям, а также те, кому необходима помощь, могут обратиться в благотворительный фонд «Караван добрых дел» по телефону 8-937-416-82-42 или по e-mail fonddobro@inbox.ru.