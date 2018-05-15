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Общество | В Кузнецке подростки разрисовали водоразборные колонки

15.05.2018|13:24
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В Кузнецке школьники, занимающиеся волонтерством, предложили раскрасить водоразборные колонки. Совместно со студентами колледжа электронных технологий они оформили 29 объектов на улицах Калинина, Кирова и Ленина.

В частности, учащиеся школы № 3 оставили на колонках призывы «Экономь» и изобразили капли воды. Ребята из лицея № 21 нарисовали волны на колонке на улице Калинина.

«Экологический совет и МУП «Горводоканал» выразили благодарность всем участникам акции. Организаторы надеются, что к акции присоединится большее количество волонтеров», - отметили в пресс-службе городской мэрии.

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Гость|15.05.2018 13:36|

да экономь - много не пей, помни - ты не верблюд !

Гость|15.05.2018 14:11|

Убеждён , надпись ЭКОНОМЬ их заставили сделать . Причём те , кто ни на чём не экономит и живёт с размахом .

Гость|15.05.2018 14:51|

А на сэкономленные деньги во втором по величине европейском городе Сурского края было сооружено деревянное сооружение которое Вы можете наблюдать на фото.

И лужи тоже зачётные-гусей с утками не хватает, и свиньи в грязи.

Неказиста кузнецкая пресс служба-далеко ей до резеповского-гебельсизма.

Гость|15.05.2018 15:35|

лето. в кузнецке не хватает воды. скважины старые сдохли на новые денег нет. администрация призвала не поливать огороды.но истратили 6 миллионов на ремонт фонтана .гениальные управленцы. слава Златогорскому.

Гость|15.05.2018 15:40|

когда собаке нечего делать она ........ так и у нас в кузнецке.но работа идёт и премии администрация получает заслуженно

Гость|15.05.2018 17:30|

penzainform.ru писал(a):

изобразили капли воды
...а могли бы и половой орган изобразить...

Гость|15.05.2018 17:34|

что за чушь

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