15.05.2018 | 13:24

В Кузнецке школьники, занимающиеся волонтерством, предложили раскрасить водоразборные колонки. Совместно со студентами колледжа электронных технологий они оформили 29 объектов на улицах Калинина, Кирова и Ленина.

В частности, учащиеся школы № 3 оставили на колонках призывы «Экономь» и изобразили капли воды. Ребята из лицея № 21 нарисовали волны на колонке на улице Калинина.

«Экологический совет и МУП «Горводоканал» выразили благодарность всем участникам акции. Организаторы надеются, что к акции присоединится большее количество волонтеров», - отметили в пресс-службе городской мэрии.