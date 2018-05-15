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Общество | В Березовке Колышлейского района треть населения осталась без воды

15.05.2018|16:19
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У жителей Березовки Колышлейского района родник стал самым популярным местом. Многие приходят сюда ежедневно, некоторые даже приезжают. Задача - увезти как можно больше литров.

Третья часть большого села - четыре улицы - осталась без центрального водоснабжения. Проблеме почти месяц.

«Воды нет. Вчера в одиннадцатом часу прямо в тютельку шла. Я успела набрать тазики и ванну. Дети постоянно пить хотят, с улицы грязные приходят, их умыть надо», - рассказала местная жительница Мария Самарина.

Во многих домах вода из кранов не капает даже ночью. Уставшие жить как в пустыне люди вышли на импровизированный митинг.

«Мы в поле работаем, пыль, грязь, надо постираться, надо помыться. Где мы возьмем воду?» - посетовала сельчанка Валентина Барабанова.

«Зло одно, какие еще могут быть эмоции? У кого-то маленькие дети, у кого-то старые, больные люди. И стирать, и мыть, и все на свете», - возмутилась жительница Березовки Надежда Михайлина.

Некоторые отметили, что спасает пожарная машина, которая развозит техническую воду, но жители других домов красный спецавтомобиль не видели.

«Нам говорят, что «пожарка» ездит. К нам никто не ездил, воду не привозил, не продавал», - добавила Мария Самарина.

Глава местной администрации не стала комментировать ситуацию. Объясняться пришлось Виктору Ведышеву, руководителю кооператива, который занимается водоснабжением Березовки.

«Скважина, которой 39 лет, вышла из строя. Сама скважина. Оборвался фильтр внизу, ее затянуло песком», - пояснил он.

Несколько недель скважину пытались заставить функционировать, потом стало понятно: свой ресурс она выработала и надо бурить новую. Это стоит около трех миллионов рублей, быстро их из бюджета не получить. Поэтому пока пошли на временные меры.

«У нас есть еще одна скважина в селе, которая не соединена с той стороной, где нет воды. Будем подсоединять оттуда», - добавил Виктор Ведышев.

Несколько метров траншеи для укладки новой трубы уже выкопаны. По словам главы кооператива, без воды сотням жителям Березовки придется мучиться еще пару недель как минимум.

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Гость|15.05.2018 19:49|

Да на кой вам вода? Вам же мост построили!

Гость|15.05.2018 20:14|

Главе администрации надо было пинка дать, чтобы не уходила от сельчан, а улетела подальше.

Гость|15.05.2018 20:15|

Женщины рассказывают о проблеме, а мужики в сторонке стоят. Да э

то и не мужики, а зайцы трусливые.

Гость|15.05.2018 20:27|

А кого березовцы выбрали депутатами?

Гость|15.05.2018 20:36|

Гость писал(a):

А кого березовцы выбрали депутатами?
В Госдуму РФ - Есякова Сергея Яковлевича (Дважды избирался депутатом Законодательного Собрания Пензенской области. Перед избранием в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации - заместитель генерального директора – директор филиала «Пензаэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги». Член Всероссийской политической партии «Единая Россия». Член фракции «Единая Россия». В Законодательное собрание Пензенской области - единоросса Котова Николая Васильевича (председатель федерации профсоюзов Пензенской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ).

КОМПРОМАТ

Дмитрий Гудков и Илья Пономарев опубликовали в начале сентября 2012 года вторую часть расследования незаконной предпринимательской деятельности депутатов Госдумы от партии "Единая Россия". Материал, посвященный "золотым кренделям", на этот раз появился в блоге И.Пономарева. Члены "СР" ответили на попытку депутатов-единороссов Ильи Костунова и Елены Николаевой оправдаться, посоветовав им подать в суд на Министерство юстиции РФ, поскольку информация о незаконном ведении бизнеса была получена из официальных выписок ЕГРЮЛ. Кроме того, в истории о "золотых кренделях" "Единой России" появились новые действующие лица. Как пишет И.Пономарев, депутат Алексей Кнышов в 2011г. заработал более 126 млн руб. Он оказался не только владельцем долей и акционером ряда крупных российских предприятий, но и соучредителем и управленцем словацкой компании Inbister s.r.o., не указанной в официальной декларации. Сергей Есяков за 2011г. вместе с супругой задекларировал чуть меньше 38 млн руб., квадроцикл и снегоболотоход. Однако в январе 2012г. депутат-единоросс стал соучредителем ОАО Банк "Кузнецкий", внеся в виде учредительного капитала 42 млн 492 тыс. рублей. Эти сведение также были получены из ЕГРЮЛ. "Сергей Яковлевич, судя по данным из ЕГРЮЛ, создал новый бизнес, будучи депутатом Госдумы. Учитесь!" – призывает И.Пономарев.

Гость|15.05.2018 20:36|

Есяков - миллионер. Пусть поможет сельчанам решить проблему с водой - у него не убудет!

Гость|15.05.2018 20:39|

Гость писал(a):

А кого березовцы выбрали депутатами?
В Законодательное собрание Пензенской области - второй раз выбрали единоросса Котова Николая Васильевича (председатель федерации профсоюзов Пензенской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ).

Гость|15.05.2018 21:10|

А в Собрании представителей Колышлейского района березовцы выбрали бизнесмена Сергеева Дмитрия Владимировича?

Гость|15.05.2018 21:10|

В самом селе кто депутаты?

Гость|15.05.2018 21:12|

В депутаты надо избирать таких, как Мария Самарина, Валентина барабанова и Надежда Михайлина!

Гость|15.05.2018 21:58|

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

Гость|15.05.2018 22:04|

Особенно самарку ха ха

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