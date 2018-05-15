15.05.2018 | 16:19

У жителей Березовки Колышлейского района родник стал самым популярным местом. Многие приходят сюда ежедневно, некоторые даже приезжают. Задача - увезти как можно больше литров.

Третья часть большого села - четыре улицы - осталась без центрального водоснабжения. Проблеме почти месяц.

«Воды нет. Вчера в одиннадцатом часу прямо в тютельку шла. Я успела набрать тазики и ванну. Дети постоянно пить хотят, с улицы грязные приходят, их умыть надо», - рассказала местная жительница Мария Самарина.

Во многих домах вода из кранов не капает даже ночью. Уставшие жить как в пустыне люди вышли на импровизированный митинг.

«Мы в поле работаем, пыль, грязь, надо постираться, надо помыться. Где мы возьмем воду?» - посетовала сельчанка Валентина Барабанова.

«Зло одно, какие еще могут быть эмоции? У кого-то маленькие дети, у кого-то старые, больные люди. И стирать, и мыть, и все на свете», - возмутилась жительница Березовки Надежда Михайлина.

Некоторые отметили, что спасает пожарная машина, которая развозит техническую воду, но жители других домов красный спецавтомобиль не видели.

«Нам говорят, что «пожарка» ездит. К нам никто не ездил, воду не привозил, не продавал», - добавила Мария Самарина.

Глава местной администрации не стала комментировать ситуацию. Объясняться пришлось Виктору Ведышеву, руководителю кооператива, который занимается водоснабжением Березовки.

«Скважина, которой 39 лет, вышла из строя. Сама скважина. Оборвался фильтр внизу, ее затянуло песком», - пояснил он.

Несколько недель скважину пытались заставить функционировать, потом стало понятно: свой ресурс она выработала и надо бурить новую. Это стоит около трех миллионов рублей, быстро их из бюджета не получить. Поэтому пока пошли на временные меры.

«У нас есть еще одна скважина в селе, которая не соединена с той стороной, где нет воды. Будем подсоединять оттуда», - добавил Виктор Ведышев.

Несколько метров траншеи для укладки новой трубы уже выкопаны. По словам главы кооператива, без воды сотням жителям Березовки придется мучиться еще пару недель как минимум.