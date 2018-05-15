15.05.2018 | 14:47

Общественному транспорту Пензы предстоит пройти тотальную проверку. В роли «ревизорро» выступят чиновники и депутаты. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

«Последнее время поступают жалобы от населения, что в пассажирских автобусах на городских маршрутах не соблюдается санитарный режим чистоты. Хочу обратить внимание всех перевозчиков на эту проблему», - сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Видела, что валяются билеты иногда под ногами, а так... Окна грязные бывают, поэтому когда как. В зависимости от времени года, наверное», - рассказала горожанка.

«Я пока вот езжу, в салоне вроде нормально, ничего, обиды нет никакой», - отметила пензячка.

«Хоть на какой остановке проверяйте салон», - говорит водитель автобуса Шагин. За порядком следят вместе с кондуктором. В салоне всегда швабра, щетка, ведро с тряпкой и канистры с водой - они нужны, если в рейсе вдруг произойдут неприятности. А плановая уборка проводится в конце смены, поздно вечером.

«Сначала подметаем, у нас же народ «чистоплотный»: билеты выкидывают, жвачки под сиденья пихают. Убираемся, проверяем салон, подметаем, а потом - влажная уборка», - рассказал водитель.

Однако автобус Шагина возит пассажиров меньше года. Машина новая и еще выглядит презентабельно. В других же атмосфера не столь приятная: портят вид обшарпанные сиденья.

Сотрудники управления транспорта и связи периодически проверяют состояние подвижного состава, но после жалоб населения пристальнее осматривают салоны.

Летом, когда форточки в транспорте открыты, для того чтобы избавиться от пыли, нужно на каждой конечной мыть, и делать это кондуктору, который с раннего утра и до позднего вечера на ногах.