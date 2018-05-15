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Общество | Сотрудники управления транспорта будут тщательнее проверять автобусы

15.05.2018|14:47
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Общественному транспорту Пензы предстоит пройти тотальную проверку. В роли «ревизорро» выступят чиновники и депутаты. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

«Последнее время поступают жалобы от населения, что в пассажирских автобусах на городских маршрутах не соблюдается санитарный режим чистоты. Хочу обратить внимание всех перевозчиков на эту проблему», - сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Видела, что валяются билеты иногда под ногами, а так... Окна грязные бывают, поэтому когда как. В зависимости от времени года, наверное», - рассказала горожанка.

«Я пока вот езжу, в салоне вроде нормально, ничего, обиды нет никакой», - отметила пензячка.

«Хоть на какой остановке проверяйте салон», - говорит водитель автобуса Шагин. За порядком следят вместе с кондуктором. В салоне всегда швабра, щетка, ведро с тряпкой и канистры с водой - они нужны, если в рейсе вдруг произойдут неприятности. А плановая уборка проводится в конце смены, поздно вечером.

«Сначала подметаем, у нас же народ «чистоплотный»: билеты выкидывают, жвачки под сиденья пихают. Убираемся, проверяем салон, подметаем, а потом - влажная уборка», - рассказал водитель.

Однако автобус Шагина возит пассажиров меньше года. Машина новая и еще выглядит презентабельно. В других же атмосфера не столь приятная: портят вид обшарпанные сиденья.

Сотрудники управления транспорта и связи периодически проверяют состояние подвижного состава, но после жалоб населения пристальнее осматривают салоны.

Летом, когда форточки в транспорте открыты, для того чтобы избавиться от пыли, нужно на каждой конечной мыть, и делать это кондуктору, который с раннего утра и до позднего вечера на ногах.

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Гость|15.05.2018 20:33|

это их работа .......................

Гость|15.05.2018 21:25|

penzainform.ru писал(a):

Летом, когда форточки в транспорте открыты, для того чтобы избавиться от пыли, нужно на каждой конечной мыть, и делать это кондуктору, который с раннего утра и до позднего вечера на ногах.
Пусть ипешки скинутся на пару уборщиц на каждой конечной остановке, которые будут мыть и протирать от пыли транспорт.

Гость|15.05.2018 21:30|

Когда заменят старые развалюхи на 66-ом маршруте? Там самые старые и поганые автобусы.

Гость|15.05.2018 21:55|

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

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