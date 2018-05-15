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Общество | Сергей Щеткин занял пост начальника УМВД России по Пензенской области

15.05.2018|18:03
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Заместитель министра внутренних дел России представил личному составу регионального УМВД нового руководителя.

«Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2018 года № 183 полковник полиции Щеткин Сергей Михайлович назначен начальником Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области. Сергей Михайлович прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска до заместителя начальника УМВД России по Магаданской области, начальника полиции», - отметил заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика.

Сергею Щеткину 47 лет, он родом из Новосибирской области, в органах внутренних дел с 1991 года.

В ответном слове полковник Щеткин поблагодарил всех за оказанное ему доверие и подчеркнул, что работа на новом месте - очень большая ответственность для него.

«Стоит отметить, что Пензенская область - регион с низким уровнем преступности. Считаю, что это результат взаимодействия всех правоохранительных структур и органов власти, которое необходимо сохранить», - подчеркнул он.

В числе первоочередных задач, которые выделил для себя новый начальник УМВД, - обеспечение правопорядка во время предстоящего чемпионата мира по футболу в связи с ожидаемым наплывом спортивных болельщиков в регион, а также профилактика преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул.

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Гость|15.05.2018 19:08|

Наши то уже не внушают доверия похоже. Ни одного в руководство не поставили. Мельчают полицейские на Земле Пензенской. Дожили, дальше некуда.

Гость|15.05.2018 19:21|

Хочется пожелать новому начальнику УВД Щеткину С.М. честности, порядочности, обьективности и человеческой принципиальности как к самому себе, так и к своему личному составу - ни в коем случае не забывать про очень законопослушное население Пензенской области в его основной массе!

Ваши два предшественника так дискредитировали органы полиции, что дай бог Вам крепкого здоровья для восстановления этого доверия, которое выпестовал ранее бывший начальник УВД генерал-майор милиции Уланов!

Успехов Вам в боевой и " политической " подготовке, плотной и системной связи с населением и надежной опоры на честных и порядочных действующих сотрудников и пенсионеров!

Гость|15.05.2018 19:54|

Трещеткин вперёд!

Гость|15.05.2018 20:10|

после магадана - он в рай попал .........

Гость|15.05.2018 20:52|

Гость писал(a):

после магадана - он в рай попал ........
Это еще бабушка надвое сказала!

Гость|15.05.2018 21:43|

Еще бы остальных чинуш и депутатов взяточников вымести.

Гость|15.05.2018 21:44|

Из областного УМВД надо гнать Сармина и Платонова!

Гость|15.05.2018 21:46|

А из УМВД по г. Пензе - Шикунова, Гаврюшина, Мамешина, Лескина, Бегичева, Полячкина, Пичугина, Ивахненко.

Гость|15.05.2018 21:47|

И из ОСБ двоих наглых хамов.

Гость|15.05.2018 21:52|

Платонова не трогать!

Гость|15.05.2018 21:56|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

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