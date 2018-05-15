15.05.2018 | 18:03

Заместитель министра внутренних дел России представил личному составу регионального УМВД нового руководителя.

«Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2018 года № 183 полковник полиции Щеткин Сергей Михайлович назначен начальником Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области. Сергей Михайлович прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска до заместителя начальника УМВД России по Магаданской области, начальника полиции», - отметил заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика.

Сергею Щеткину 47 лет, он родом из Новосибирской области, в органах внутренних дел с 1991 года.

В ответном слове полковник Щеткин поблагодарил всех за оказанное ему доверие и подчеркнул, что работа на новом месте - очень большая ответственность для него.

«Стоит отметить, что Пензенская область - регион с низким уровнем преступности. Считаю, что это результат взаимодействия всех правоохранительных структур и органов власти, которое необходимо сохранить», - подчеркнул он.

В числе первоочередных задач, которые выделил для себя новый начальник УМВД, - обеспечение правопорядка во время предстоящего чемпионата мира по футболу в связи с ожидаемым наплывом спортивных болельщиков в регион, а также профилактика преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул.