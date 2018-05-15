Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 мая 2018|12:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  73.94  |  $  61.77

Общество | Прокурор Наталья Канцерова в 2017 году получила 2,6 млн руб. дохода

15.05.2018|10:54
Печать

Прокуратура Пензенской области обнародовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера служащих за 2017 год.

Так, прокурор региона Наталья Канцерова получила доход в размере 2 млн 661 тыс. 498 рублей. У нее в собственности только автомобиль SsangYong Actyon. В пользовании у нее квартира площадью 115 квадратных метров.

За 2016 год она задекларировала доход в размере 2 млн 653 тыс. 495 рублей. Ей принадлежала половина квартиры площадью 72,4 кв. м и вышеуказанный автомобиль.

Первый заместитель прокурора области Александр Морозов указал в декларации за 2017 год сумму 2 млн 110 тыс. 518 рублей. Объектов недвижимости в его собственности нет.

Заместитель прокурора области Иван Грибов получил годовой доход в размере 2 млн 70 тыс. 322 рубля. Объектами недвижимости он также не владеет.

Заместитель прокурора области Роман Сигаев задекларировал доход в сумме 1 млн 842 тыс. 789 рублей. Он владеет половиной квартиры площадью 63,7 кв. м, гаражом площадью 45 кв. м, а также автомобилем Kia Sportage.

Прокурор Ленинского района Пензы Тагир Мустафин, назначенный на должность в октябре 2017 года, сообщил о доходе в сумме 1 млн 494 тыс. 126 рублей. Ему принадлежит земельный участок для размещения гаражей (27 кв. м) и гараж той же площади.

Прокурор Октябрьского района Пензы Олег Тархов в 2017 году получил доход в размере 1 млн 366 тыс. 843 рубля. Он владеет сельскохозяйственным паем (107 273 кв. м), жилым домом (61,3 кв. м), а также автомобилями Citroen C4 и «Нива».

Прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Аношин, занявший пост в октябре 2017 года, отметил в декларации за прошлый год сумму 1 млн 174 тыс. 622 рубля. Объектов недвижимости в его собственности нет.

Прокурор Первомайского района Пензы Алексей Попов указал в декларации за 2017 год доход в размере 1 млн 417 тыс. 984 рубля. Ему принадлежит автомобиль Toyota Camry.

0
0
0
0
 
Гость|15.05.2018 11:28|

Что то маловато будет)))

Гость|15.05.2018 11:40|

Сынок ее - судья никчемный.

Гость|15.05.2018 12:00|

Это только ее официальный доход.....

Гость|15.05.2018 12:13|

Доходы прокуроров+доходы работников администрации+доходы начальников управлений+доходы депутатов заксобрания=высокая средняя зарплата по области. Копейкиработающих только ухудшают этот результат.

Гость|15.05.2018 12:16|

Уровень бедности . Хорошо обеды бесплатные выручают .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 