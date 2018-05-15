15.05.2018 | 10:54

Прокуратура Пензенской области обнародовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера служащих за 2017 год.

Так, прокурор региона Наталья Канцерова получила доход в размере 2 млн 661 тыс. 498 рублей. У нее в собственности только автомобиль SsangYong Actyon. В пользовании у нее квартира площадью 115 квадратных метров.

За 2016 год она задекларировала доход в размере 2 млн 653 тыс. 495 рублей. Ей принадлежала половина квартиры площадью 72,4 кв. м и вышеуказанный автомобиль.

Первый заместитель прокурора области Александр Морозов указал в декларации за 2017 год сумму 2 млн 110 тыс. 518 рублей. Объектов недвижимости в его собственности нет.

Заместитель прокурора области Иван Грибов получил годовой доход в размере 2 млн 70 тыс. 322 рубля. Объектами недвижимости он также не владеет.

Заместитель прокурора области Роман Сигаев задекларировал доход в сумме 1 млн 842 тыс. 789 рублей. Он владеет половиной квартиры площадью 63,7 кв. м, гаражом площадью 45 кв. м, а также автомобилем Kia Sportage.

Прокурор Ленинского района Пензы Тагир Мустафин, назначенный на должность в октябре 2017 года, сообщил о доходе в сумме 1 млн 494 тыс. 126 рублей. Ему принадлежит земельный участок для размещения гаражей (27 кв. м) и гараж той же площади.

Прокурор Октябрьского района Пензы Олег Тархов в 2017 году получил доход в размере 1 млн 366 тыс. 843 рубля. Он владеет сельскохозяйственным паем (107 273 кв. м), жилым домом (61,3 кв. м), а также автомобилями Citroen C4 и «Нива».

Прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Аношин, занявший пост в октябре 2017 года, отметил в декларации за прошлый год сумму 1 млн 174 тыс. 622 рубля. Объектов недвижимости в его собственности нет.

Прокурор Первомайского района Пензы Алексей Попов указал в декларации за 2017 год доход в размере 1 млн 417 тыс. 984 рубля. Ему принадлежит автомобиль Toyota Camry.