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Общество | Пензенцы смогут пожаловаться на питание в школах и садах на горячую линию

15.05.2018|09:55
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С 18 по 25 мая в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области будет работать горячая линия по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул пензенцев будут консультировать по вопросам детского организованного питания для подведения итогов по его качеству и безопасности.

«Граждане, желающие внести предложения и пожелания по обозначенному вопросу, могут обратиться по телефону горячей линии (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45)», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В настоящее время в Пензенской области работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. До 20 мая все, кто хочет получить консультативную помощь, могут обратиться по телефонам горячей линии: 8-800-707-64-22 и 8-8412-66-09-48.

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Гость|15.05.2018 12:03|

а зачем травить детей .спеките ту же булочку с котлеткой сами . и ребенок будет больше сыт чем в этих школах что попало

Гость|15.05.2018 12:29|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

Имя: Гость
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