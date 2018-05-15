15.05.2018 | 09:55

С 18 по 25 мая в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области будет работать горячая линия по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул пензенцев будут консультировать по вопросам детского организованного питания для подведения итогов по его качеству и безопасности.

«Граждане, желающие внести предложения и пожелания по обозначенному вопросу, могут обратиться по телефону горячей линии (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45)», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В настоящее время в Пензенской области работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. До 20 мая все, кто хочет получить консультативную помощь, могут обратиться по телефонам горячей линии: 8-800-707-64-22 и 8-8412-66-09-48.