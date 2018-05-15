15.05.2018 | 18:35

«Сурские ласточки» стали первым в регионе образовательным форумом, на котором пензенскую активную молодежь будут учить зарабатывать деньги для того, чтобы инновационные идеи сегодняшних школьников и студентов смогли воплотиться в жизнь благодаря грантам.

«Цель, которую мы ставим перед собой, - чтобы 80-90% тех, кто пройдет образовательную программу нашего форума «Сурские ласточки», стали участниками федеральных проектов, проектов Приволжского федерального округа. Они будут активно бороться за финансовую поддержку, которую можно привлечь для реализации собственных проектов», - отметил организатор форума Олег Куроедов.

Программа форума рассчитана на три дня и включает в себя работу пяти смен. Одной из них, «Международное сотрудничество», руководит председатель Ассоциации иностранных студентов Пензенской области Адель Макбол.

«В этом направлении на сегодня у нас участвуют более 12 стран, по одному представителю от каждой: Индия, Чад, Йемен, Иордания, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия и другие», - пояснил он.

Одной из первых в рамках форума начала работать дискуссионная площадка, посвященная комсомолу. Ее спикером стал полковник КГБ, экс-работник Пензенского обкома ВЛКСМ Игорь Матвеев.

«Формально говоря, это была общественная организация. А фактически это была государственная структура, как одно из министерств», - рассказал он.

Завершит свою работу молодежный образовательный форум «Сурские ласточки» 17 мая.