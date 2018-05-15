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Общество | Пензенскую молодежь на форуме «Сурские ласточки» научат зарабатывать

15.05.2018|18:35
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«Сурские ласточки» стали первым в регионе образовательным форумом, на котором пензенскую активную молодежь будут учить зарабатывать деньги для того, чтобы инновационные идеи сегодняшних школьников и студентов смогли воплотиться в жизнь благодаря грантам.

«Цель, которую мы ставим перед собой, - чтобы 80-90% тех, кто пройдет образовательную программу нашего форума «Сурские ласточки», стали участниками федеральных проектов, проектов Приволжского федерального округа. Они будут активно бороться за финансовую поддержку, которую можно привлечь для реализации собственных проектов», - отметил организатор форума Олег Куроедов.

Программа форума рассчитана на три дня и включает в себя работу пяти смен. Одной из них, «Международное сотрудничество», руководит председатель Ассоциации иностранных студентов Пензенской области Адель Макбол.

«В этом направлении на сегодня у нас участвуют более 12 стран, по одному представителю от каждой: Индия, Чад, Йемен, Иордания, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия и другие», - пояснил он.

Одной из первых в рамках форума начала работать дискуссионная площадка, посвященная комсомолу. Ее спикером стал полковник КГБ, экс-работник Пензенского обкома ВЛКСМ Игорь Матвеев.

«Формально говоря, это была общественная организация. А фактически это была государственная структура, как одно из министерств», - рассказал он.

Завершит свою работу молодежный образовательный форум «Сурские ласточки» 17 мая.

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Гость|15.05.2018 19:08|

Только честно учите зарабатывать.Без "западных" ценностей.

Гость|15.05.2018 19:48|

Надо ртом зарабатывать

Гость|15.05.2018 19:57|

Гость писал(a):

Только честно учите зарабатывать.Без "западных" ценностей.
И без ценностей Вексельбергов, Мединских.

Гость|15.05.2018 20:03|

Гость писал(a):

Только честно учите зарабатывать.Без "западных" ценностей.
Куроедов научит вас захватывать в личное пользование муниципальную землю, пилить гранты на фейковые скверы...

Гость|15.05.2018 20:24|

Лучше научите работать.

Гость|15.05.2018 20:38|

Гость писал(a):

Гость|15.05.2018 19:08|

Только честно учите зарабатывать.Без "западных" ценностей.

Умение вести бизнес и есть главная западная ценность.

Гость писал(a):

Лучше научите работать.
Колледжи, техникумы и ВУЗы учат работать.

Гость|15.05.2018 20:45|

Угу научатся ласточки и улетят куда подальше из этой вороньей слободки...

Гость|15.05.2018 21:55|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

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