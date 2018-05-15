15.05.2018 | 15:02

Сурское водохранилище очистили от сотен метров сетей и других запрещенных орудий лова. Сотрудники регионального отдела Средневолжского управления Росрыболовства совместно с представителями отделов полиции по Пензенскому и Шемышейскому районам провели широкомасштабную операцию в сезон нерестового запрета.

Как только установились теплые дни, сотни отдыхающих устремились на главную акваторию Сурского края, однако не у всех благие намерения: едва не у каждого лагеря представители рыбоохраны нашли браконьерские снасти.

«Косынка», ячеей примерно 20 на 20 миллиметров, размером где-то метр на метр на метр», - рассказал и показал старший государственный инспектор регионального отдела Средневолжского управления Росрыболовства Алексей Демьянов.

Чем дальше от цивилизации, тем серьезнее нарушения. На катерах сотрудники правоохранительных и надзорных органов вынуждены преследовать нарушителей, пытающихся уйти от ответственности. Одна лодка в последний момент попыталась избавиться от нелегального груза, но произошло все уже на глазах инспектора и полиции.

Из выброшенного злоумышленниками мешка достали только что снятую сеть, забитую рыбой, в том числе и таким ее ценным видом, как судак. Уже на берегу задержанные сознались, что это они ставили и пытались скрыть снасть.

«Мы, так, хотели рыбки для себя поймать», - пояснил один из них.

Такие действия влекут за собой уже уголовную ответственность, и теперь оба горе-рыболова предстанут перед судом. Лодку и мотор у них конфисковали, а кроме оплаты штрафа, им придется еще и возместить ущерб, нанесенный биологическим ресурсам региона.

Нерестовый запрет в Пензенской области будет действовать до 15 июня. В этот период разрешена ловля только с берега, одной удочкой не более чем с двумя крючками. За порядком на водоемах в усиленном режиме продолжают следить инспекторы рыбоохраны.