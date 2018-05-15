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Общество | На Сурском водохранилище сотрудники рыбоохраны задержали браконьеров

15.05.2018|15:02
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Сурское водохранилище очистили от сотен метров сетей и других запрещенных орудий лова. Сотрудники регионального отдела Средневолжского управления Росрыболовства совместно с представителями отделов полиции по Пензенскому и Шемышейскому районам провели широкомасштабную операцию в сезон нерестового запрета.

Как только установились теплые дни, сотни отдыхающих устремились на главную акваторию Сурского края, однако не у всех благие намерения: едва не у каждого лагеря представители рыбоохраны нашли браконьерские снасти.

«Косынка», ячеей примерно 20 на 20 миллиметров, размером где-то метр на метр на метр», - рассказал и показал старший государственный инспектор регионального отдела Средневолжского управления Росрыболовства Алексей Демьянов.

Чем дальше от цивилизации, тем серьезнее нарушения. На катерах сотрудники правоохранительных и надзорных органов вынуждены преследовать нарушителей, пытающихся уйти от ответственности. Одна лодка в последний момент попыталась избавиться от нелегального груза, но произошло все уже на глазах инспектора и полиции.

Из выброшенного злоумышленниками мешка достали только что снятую сеть, забитую рыбой, в том числе и таким ее ценным видом, как судак. Уже на берегу задержанные сознались, что это они ставили и пытались скрыть снасть.

«Мы, так, хотели рыбки для себя поймать», - пояснил один из них.

Такие действия влекут за собой уже уголовную ответственность, и теперь оба горе-рыболова предстанут перед судом. Лодку и мотор у них конфисковали, а кроме оплаты штрафа, им придется еще и возместить ущерб, нанесенный биологическим ресурсам региона.

Нерестовый запрет в Пензенской области будет действовать до 15 июня. В этот период разрешена ловля только с берега, одной удочкой не более чем с двумя крючками. За порядком на водоемах в усиленном режиме продолжают следить инспекторы рыбоохраны.

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Гость|15.05.2018 19:27|

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Гость|15.05.2018 19:30|

Честные рыбаки нашли браконьерскую сеть и как законопослушные граждане хотели всё сдать милиции. Но приехали полиции и рыбаки болтуны стали браконьерами.

Гость|15.05.2018 20:07|

«Косынка», ячеей примерно 20 на 20 миллиметров, размером где-то метр на метр на метр», - рассказал и показал старший государственный инспектор регионального отдела Средневолжского управления Росрыболовства Алексей Демьянов."

"размером где-то метр на метр" - это не "косынка", а платок.

Гость|15.05.2018 20:09|

Куда дели конфискованную рыбу???

Гость|15.05.2018 20:15|

Весь конфискат уничтожают тракторами на свалках.

Гость|15.05.2018 20:23|

Гость писал(a):

Весь конфискат уничтожают тракторами на свалках.
Сколько средств из бюджета на это тратится?

Гость|15.05.2018 21:56|

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

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