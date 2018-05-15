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Общество | 12 июня в Пензе накачают мяч размером с 7-этажный дом

15.05.2018|12:04
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12 июня на Юбилейной площади в Пензе накачают самый большой в мире футбольный мяч - реплику мяча FIFA Quality PRO. Его диаметр составит 20 метров, объем - 4 500 кубов.

Мяч размером с 7-этажный дом накачают при помощи ножных насосов 2 000 человек. Чтобы принять участие в мероприятии - стать одним из волонтеров, нужно до 1 июня зарегистрироваться на сайте проекта супермяч.рф.

«Мяч попытается установить сразу несколько мировых рекордов и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. После установки рекорда арт-объект с командой волонтеров отправится в турне по городам, где проходят матчи чемпионата мира по футболу: в Саранск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Москву. 15 июля в Лужниках мяч будет подарен команде-победителю чемпионата мира по футболу FIFA 2018», - сообщили организаторы проекта.

Спонсорами мероприятия являются федеральные и несколько пензенских компаний. Главный организатор проекта - благотворительный фонд «Оберег».

По предварительным данным, супермяч пробудет на Юбилейной площади три дня. 12 июня участников и зрителей мероприятия ждут концерт, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши.

«Техника безопасности будет полностью соблюдена. Мяч закрепят с помощью тросов на специальном основании», - уточнили организаторы.

Источник — фото Захара Завьялова
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Гость|15.05.2018 12:27|

А если раздутый мяч разрушит ККЗ и филармонию? Или задавит всю толпу?

Гость|15.05.2018 12:28|

penzainform.ru писал(a):

«Мяч попытается установить сразу несколько мировых рекордов

Запишите рекорд по бедности в эту книгу. и убыль населения Пензы тоже.

Гость|15.05.2018 12:28|

Хоть бы лопнул.

Гость|15.05.2018 12:44|

Пензе больше нечем гордиться,кроме как надутыми мячами и тп вещами. Вся статистика тоже надута,как и этот мяч.

Гость|15.05.2018 12:45|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Мяч попытается установить сразу несколько мировых рекордов

Запишите рекорд по бедности в эту книгу. и убыль населения Пензы тоже.

Какая бедность, декларации видел депутатов НАРОДНЫХ! МИЛЛИОНЕР НА МИЛЛИОНЕРЕ МИЛЛИОНЕРОМ ПО ГОНЯЕТ.

Гость|15.05.2018 12:47|

У них убыль и отток населения из нищеты, а они мячи надувают.

Гость|15.05.2018 12:47|

А дороги так же накачать можно? Уже заняться нечем, город в грязи, а мы мячики накачиваем.

Гость|15.05.2018 12:48|

Гость писал(a):

Какая бедность, декларации видел депутатов НАРОДНЫХ! МИЛЛИОНЕР НА МИЛЛИОНЕРЕ МИЛЛИОНЕРОМ ПО ГОНЯЕТ.
Мяч "надуют" мильярдерами станут...

Гость|15.05.2018 12:50|

Сделают круговое движение после надутия было у глобуса станет и у мячика.

Гость|15.05.2018 12:52|

2000 человек дуть будут. В Пензе меньше проживает.

Гость|15.05.2018 12:57|

ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ ПЛОХО ЖИЛОСЬ ЖУЛИКАМ И ВОРАМ. КГБ И ОБХСС БЫСТРО БЫ НАВЕЛИ ПОРЯДОК В СТРАНЕ.ХОЧУ В СССР!!!

Гость|15.05.2018 13:02|

Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь.. к собрату глобусу, в сторону частного сектора.

Гость|15.05.2018 13:03|

И так всю страну надули и задули.

Гость|15.05.2018 13:05|

Не страна ,а мыльный пузырь, скорей бы он лопнул

Гость|15.05.2018 13:07|

penzainform.ru писал(a):

Техника безопасности будет полностью соблюдена. Мяч закрепят
Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, не то что мяч.

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Имя: Гость
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