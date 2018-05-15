15.05.2018 | 12:04

12 июня на Юбилейной площади в Пензе накачают самый большой в мире футбольный мяч - реплику мяча FIFA Quality PRO. Его диаметр составит 20 метров, объем - 4 500 кубов.

Мяч размером с 7-этажный дом накачают при помощи ножных насосов 2 000 человек. Чтобы принять участие в мероприятии - стать одним из волонтеров, нужно до 1 июня зарегистрироваться на сайте проекта супермяч.рф.

«Мяч попытается установить сразу несколько мировых рекордов и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. После установки рекорда арт-объект с командой волонтеров отправится в турне по городам, где проходят матчи чемпионата мира по футболу: в Саранск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Москву. 15 июля в Лужниках мяч будет подарен команде-победителю чемпионата мира по футболу FIFA 2018», - сообщили организаторы проекта.

Спонсорами мероприятия являются федеральные и несколько пензенских компаний. Главный организатор проекта - благотворительный фонд «Оберег».

По предварительным данным, супермяч пробудет на Юбилейной площади три дня. 12 июня участников и зрителей мероприятия ждут концерт, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши.

«Техника безопасности будет полностью соблюдена. Мяч закрепят с помощью тросов на специальном основании», - уточнили организаторы.