14.05.2018 | 14:22

В понедельник, 14 мая, на комиссии в Пензенской городской думе обсудили состояние муниципальных детских оздоровительных лагерей.

Начальник управления образования Юрий Голодяев уточнил, что летом планируется функционирование двух муниципальных загородных лагерей, подведомственных управлению: «Строителя» и «Юности».

«Впервые муниципалитет нашел возможность выделить каждому лагерю по миллиону рублей на приобретение современного оборудования», - сообщил он.

Всего на подготовку к сезону «Строителю» было выделено 7 млн 199 тыс. рублей, «Юности» - 1 млн 999 тыс. рублей.

В «Строителе» продолжается ремонт пищеблока и летней душевой, обустраивается обходная дорожка вокруг чаши бассейна, монтируется ограждение хозяйственной зоны и выполняются другие работы.

В «Юности» осуществляется ремонт подвесного потолка столовой, замена ограждения вокруг охранной зоны водонапорной башни, оконных блоков и др.

Ремонтные работы будут завершены до 25 мая.

«Лагеря комплектуются по электронной очереди районными администрациями», - добавил Юрий Голодяев.

За лето в «Строителе» проведут три смены с общей наполняемостью 1 500 человек. В «Юности» пройдут четыре смены, в лагере отдохнет 1 000 детей.