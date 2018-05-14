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Общество | Ямочный ремонт дорог в Пензенской области закончат до 15 мая

14.05.2018|10:44
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На оперативном совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся в понедельник, 14 мая, обсудили тему ремонта дорог.

Как доложил министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, выявленные в марте дефекты на площади более 140 тысяч кв. метров почти устранены.

«До 15 мая ямочный ремонт будет окончен, осталось около 7-8 тысяч кв. метров», - уточнил он.

По словам министра, также прошли 85% аукционов на ремонт дорог.

«До конца мая на всех объектах ремонт развернется полным ходом», - пообещал он.

Что касается реализации приоритетного проекта БКД, то в Пензе работы идут на 27 улицах, в Пензенском районе - на 33 объектах, в Заречном - на двух.

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Гость|14.05.2018 11:01|

На Карпинского во дворах сделайте нормальные дороги !

Гость|14.05.2018 11:10|

На Антонова когда начнут делать 3-й этап реконструкции? Щит установили не в том месте еще 2 месяца назад и на этом все? Ни одного трудяги, ни одной единицы техники нет!!!

Гость|14.05.2018 11:13|

До 15 мая закончат ямочный ремонт? Т.е. 14.05.2018 - это сегодня что ли???? Не смешите народ: весь город в ямах на дорогах. Даже ул. Терновского не сделали, не говоря уже о 8 марта и т.д. Про межкварталку даже не заикаюсь: как после бомбежки весь город после минувшей зимы! Очковтератели одни!

Гость|14.05.2018 11:15|

Требуйте ремонта внтридворовых дорог со своих (по округу) депутатов Пензенской городской Думы и Законодательного собрания Пензенской области - у них есть спецфонды на это дело. Неплохо было бы Вам поинтересовать у Вашей управляющей компании (ТСЖ), когда они собираются привести дороги в надлежащее состояние.

Гость|14.05.2018 11:22|

penzainform.ru писал(a):

Как доложил министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, выявленные в марте дефекты на площади более 140 тысяч кв. метров почти устранены.
Во министр врать то... Гавно-блины в каждой 20-й яме на дороге на Барковку это у него ремонт?penzainform.ru писал(a):
министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев,
ЛЖЕЦ!

Гость|14.05.2018 11:34|

penzainform.ru писал(a):

«До 15 мая ямочный ремонт будет окончен, осталось около 7-8 тысяч кв. метров», - уточнил он
То 8 000 квадратов за ночь заасфальтируют то пол миллиарда тонн пескосоленой смеси высыпят.

Гость|14.05.2018 11:35|

а разве ремонт уже начался?

Гость|14.05.2018 11:40|

Ремонт разве был? Пенза вся в выбоинах и канавах (ул. Куприна, ул. Сборная и т.д.)

Гость|14.05.2018 11:40|

Гость писал(a):

До 15 мая закончат ямочный ремонт? Т.е. 14.05.2018 - это сегодня что ли???? Не смешите народ: весь город в ямах на дорогах.
Речь идет об областных дорогах..а вы все в один котел мешаете, лишь бы сказать что-то

ВИТЯ КИВАЙЦЕВ|14.05.2018 11:40|

Ремонт улично-дорожной сети в городе Пензе идет полным ходом. Кто не видит ремонта, разуйте глаза, оденьте окуляры.

Гость|14.05.2018 11:57|

да, ремонт идёт. Ямы забивают известковым щебнем, которого хватает на пару другую дней, кирпичами и строительным мусором.

А это "новейшая технология" когда дроблёным щебнем с битумом заливают, из за нарушения процесса вообще смысла не имеет.

Так что после того как 15 мая закончат этот самый "ямочный ремонт" можно смело на второй круг заходить.

Гость|14.05.2018 12:32|

penzainform.ru писал(a):

Как доложил министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, выявленные в марте дефекты на площади более 140 тысяч кв. метров почти устранены.

«До 15 мая ямочный ремонт будет окончен, осталось около 7-8 тысяч кв. метров», - уточнил он.

Осталось 11 часов 28 минут

Гость|14.05.2018 12:40|

ЗАВТРА закончат???

А его начинали???????

Гость|14.05.2018 12:42|

Когда мосты на Терновского заасфальтируете, паразиты бюджетные!?

Пробки адовые стоят, из-за вашего бездействия, городские "власти"

Гость|14.05.2018 13:12|

Когда отре монтируют дорогу у поворота на 74 школу каждый год , там пытаются ,что то делать .да не как не получается ,это поворот к дому 133 а Ладожской улицы.

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