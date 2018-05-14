14.05.2018 | 10:44

На оперативном совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся в понедельник, 14 мая, обсудили тему ремонта дорог.

Как доложил министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев, выявленные в марте дефекты на площади более 140 тысяч кв. метров почти устранены.

«До 15 мая ямочный ремонт будет окончен, осталось около 7-8 тысяч кв. метров», - уточнил он.

По словам министра, также прошли 85% аукционов на ремонт дорог.

«До конца мая на всех объектах ремонт развернется полным ходом», - пообещал он.

Что касается реализации приоритетного проекта БКД, то в Пензе работы идут на 27 улицах, в Пензенском районе - на 33 объектах, в Заречном - на двух.