14.05.2018 | 15:31

В Заречном 15, 16 и 17 мая станут на время отключать горячую воду. Подача ресурса будет прекращаться в рабочее время - с 8:00 до 17:00. Об этом сообщает портал «Город Z».

Данные меры требуются для проведения плановых гидравлических испытаний трубопровода горячего водоснабжения. Они необходимы для того, чтобы предотвратить возможную аварию на магистрали.

«За эти три дня мы испытаем обратный трубопровод. Он в зимний период наименее загружен, поэтому мы думаем, что порывов будет немного и мы достаточно оперативно их устраним. На данный момент у нас в полном объеме во всем городе осуществляется циркуляция для поддержания температуры горячего водоснабжения. После проведения гидроиспытаний на тех участках, где образуются порывы, циркуляция осуществляться не будет», — приводит портал слова генерального директора ООО «ЭнергоПромРесурс» Ильи Байдарова.