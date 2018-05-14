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Общество | В Пензенской области транспортная полиция проводит операцию «Должник»

14.05.2018|12:52
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С 14 по 23 мая в области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», организованное Пензенским линейным отделом МВД России на транспорте.

Акция направлена на выявление лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания. Нарушителям грозит административный штраф в двукратном размере суммы непогашенного штрафа, но не менее 1 000 рублей, или административный арест на срок до 15 суток.

«За четыре месяца 2018 года сотрудниками транспортной полиции в адрес районных служб судебных приставов направлено 465 постановлений для принудительного административного штрафа», - сообщила пресс-секретарь регионального ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

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Гость|14.05.2018 15:27|

транспортные гестаповцы

Гость|14.05.2018 15:31|

Кстати, о должниках: Лет ПЯТЬ назад всех нас крепко надули. Повысили акциз на каждый литр бензина ( на ТРИ рубля!), обещая при этом упразднить ТРАНСПОРТНЫЙ налог. А что в итоге? И налог бессовестно оставили, и бензин непрерывно растёт в цене. Развели конкретно всю страну. Вот это вот действительно Д О Л Ж О К.

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