14.05.2018 | 12:52

С 14 по 23 мая в области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», организованное Пензенским линейным отделом МВД России на транспорте.

Акция направлена на выявление лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания. Нарушителям грозит административный штраф в двукратном размере суммы непогашенного штрафа, но не менее 1 000 рублей, или административный арест на срок до 15 суток.

«За четыре месяца 2018 года сотрудниками транспортной полиции в адрес районных служб судебных приставов направлено 465 постановлений для принудительного административного штрафа», - сообщила пресс-секретарь регионального ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.