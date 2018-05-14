14.05.2018 | 13:41

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил завершить опашку населенных пунктов, которая необходима для обеспечения их пожарной безопасности. В настоящий момент минерализованные полосы обустроены не во всех районах региона.

Защитить жилые массивы от огня, который может переброситься с леса или поля, должны областное министерство лесного хозяйства и главы районов.

«Обращаю внимание на необходимость активной работы сотрудников - лесников, представителей администраций и других должностных лиц - по предупреждению возгораний на территории Пензенской области. Это касается как лесных пожаров, так и возможных очагов в черте населенных пунктов. На данном этапе, учитывая погодные условия, это очень важный вопрос», - подчеркнул губернатор.