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Общество | В Пензенской области минерализованные полосы готовы не во всех районах

14.05.2018|13:41
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил завершить опашку населенных пунктов, которая необходима для обеспечения их пожарной безопасности. В настоящий момент минерализованные полосы обустроены не во всех районах региона.

Защитить жилые массивы от огня, который может переброситься с леса или поля, должны областное министерство лесного хозяйства и главы районов.

«Обращаю внимание на необходимость активной работы сотрудников - лесников, представителей администраций и других должностных лиц - по предупреждению возгораний на территории Пензенской области. Это касается как лесных пожаров, так и возможных очагов в черте населенных пунктов. На данном этапе, учитывая погодные условия, это очень важный вопрос», - подчеркнул губернатор.

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Гость|14.05.2018 15:09|

попроще нельзя было с заголовком ?

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