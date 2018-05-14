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Общество | В Пензенской области ищут способы обезопасить детей от падения из окон

14.05.2018|10:29
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За три дня майских праздников в России была зарегистрирована масса случаев падения детей из окон, зачастую они пытались опереться на москитные сетки. Эту тему на оперативном совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся в понедельник, 14 мая, поднял глава региона.

«В прошлом году немало таких случаев было в Пензенской области», - напомнил Иван Белозерцев.

По его словам, падение детей с высоты занимает второе место среди причин их травмирования после ДТП. Ежегодно по этой причине гибнут свыше 600 детей.

«Соберите производителей окон. Они уже выпускают окна со специальными защелками. Пусть производители сразу делают окна так, чтобы дети не могли их открыть. Нужно обратиться и к родителям, чтобы они не теряли детей, чтобы не думали, что москитная сетка может их защитить», - поручил губернатор подчиненным.

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Гость|14.05.2018 10:36|

установить усем стальные решетки на окна! немедля!

Гость|14.05.2018 10:38|

Как же обезопасить стелу Героям от жуликов-коррупционеров, взяточников-казнокрадов?

Гость|14.05.2018 10:39|

может стоит запретить окна ?

Гость|14.05.2018 10:49|

Гость писал(a):

может стоит запретить окна ?
Направьте Медведеву это предложение - он нас одного светового часа уже лишил, может и это предложение внедрить...

Гость|14.05.2018 10:53|

Раньше окна были с форточками и не было таких проблем. А сейчас эти дебильные пластиковые делают, которые надо широко открывать для проветривания. И вот результат.

Гость|14.05.2018 11:17|

Убирать москитные сетки, детки думают , что это надёжно и опираются на них. Без них может инстинкт самосохранения сработает.

Гость|14.05.2018 11:21|

Вчера по нтв смотрел программу молоземова, там показывали прочные москитные сетки на окна, выдерживающие полтонны. Вот такие надо ставить.

Гость|14.05.2018 11:54|

penzainform.ru писал(a):

Пусть производители сразу делают окна так, чтобы дети не могли их открыть
а чего мелочится то, давайте вообще окна делать сплошные, без возможности открытия. Пусть массово ставят кондиционеры.

Гость|14.05.2018 11:58|

Вот проблему высосали в который раз.

Это прямая ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ!Варежку не разевать...

А Медведев,то Да.Придумает чёнить,сто пудофф!

Гость|14.05.2018 12:31|

Опять окна виноваты. Три года дают декрета, нигде больше такой лафы нет. Что происходит за это время с мозгом...

Гость|14.05.2018 12:34|

Яжемать ! Всех срочно переселить на 1 этаж...

Гость|14.05.2018 13:12|

Гость писал(a):

Гость|14.05.2018 12:31|

Опять окна виноваты. Три года дают декрета, нигде больше такой лафы нет. Что происходит за это время с мозгом...

С твоим?Явно проблемы.Ты с ребёнком не сидишь и не знаешь,что это такое.

Пока мама на кухне,убирается или стирает,для 2-летнего ребёнка не проблема подвинуть табуретку к окну и залезть на подоконник.

Пока не будут устанавливать армированные сетки с надёжными защёлками,проблемы не решить.

Гость|14.05.2018 13:18|

Гость писал(a):

С твоим?Явно проблемы.Ты с ребёнком не сидишь и не знаешь,что это такое.

Пока мама на кухне,убирается или стирает,для 2-летнего ребёнка не проблема подвинуть табуретку к окну и залезть на подоконник.

Так её для этого от работы и освобождают, чтобы смотрела за детьми, стирает она и убирает. Сама подвязалась, не тянули за детородные органы, успевать должна везде.

Гость|14.05.2018 13:20|

А кто вас в эти бетонные клети загнал?

Поезжай в деревню ,расти хлеба,паси козы и не кушай себе подобных

Гость|14.05.2018 13:22|

час световой верните!!!даешь референдум!!

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