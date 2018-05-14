14.05.2018 | 10:29

За три дня майских праздников в России была зарегистрирована масса случаев падения детей из окон, зачастую они пытались опереться на москитные сетки. Эту тему на оперативном совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся в понедельник, 14 мая, поднял глава региона.

«В прошлом году немало таких случаев было в Пензенской области», - напомнил Иван Белозерцев.

По его словам, падение детей с высоты занимает второе место среди причин их травмирования после ДТП. Ежегодно по этой причине гибнут свыше 600 детей.

«Соберите производителей окон. Они уже выпускают окна со специальными защелками. Пусть производители сразу делают окна так, чтобы дети не могли их открыть. Нужно обратиться и к родителям, чтобы они не теряли детей, чтобы не думали, что москитная сетка может их защитить», - поручил губернатор подчиненным.