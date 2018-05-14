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Общество | В Пензенской области хотят вернуть ответственность за парковку на газоне

14.05.2018|14:38
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В Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях хотят внести статьи, предполагающие возложение административной ответственности за размещение транспорта на газоне или в иной зеленой зоне. С инициативой дополнить текст закона выступил мэр Пензы Виктор Кувайцев на совещании в правительстве в понедельник, 14 мая.

Также он предложил привлекать к ответственности владельцев автомобилей, загрязняющих территорию, и лиц, нарушающих правила размещения рекламных конструкций.

В апреле 2017 года в региональный кодекс внесли поправки, освобождающие водителей от административной ответственности за парковку на траве. До этого ежегодно фиксировалось до 2 500 подобных нарушений.

За четыре месяца 2018 года из-за внесенных изменений 116 фактов нарушений были оставлены без внимания.

«Если за нарушением следует наказание, то люди будут стремиться избегать нарушений. Поэтому, если соответствующие поправки будут внесены, то это позволит администрации города существенно повысить уровень благоустройства», - заявил Виктор Кувайцев.

Губернатор Иван Белозерцев согласился с предложением главы администрации областного центра и поручил составить соответствующие поправки в закон. Их рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного собрания.

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Гость|14.05.2018 14:53|

Давно пора.

Гость|14.05.2018 15:03|

Скорее уже. На Дзержинского 17 весь двор заставлен машинами и на траве тоже!

Гость|14.05.2018 15:12|

penzainform.ru писал(a):

или в иной зеленой зоне.
Это что значит

Гость|14.05.2018 15:16|

Молодец мэр. Жоповозов н а д о к ногтю. Обнаглели совсем. Конечно не все, но что греха таить мы тоже сами жоповозы. Но мы с мэром законопослушные!

Гость|14.05.2018 15:22|

Да пусть возвращают, оспорить пензюковский кодекс нет проблем, ПДД этого пункта нет!!! А вот с любителей газонов надо деньги начать собирать!

Гость|14.05.2018 15:27|

А по факту:

penzainform.ru писал(a):

В апреле 2017 года в региональный кодекс внесли поправки, освобождающие водителей от административной ответственности за парковку на траве.
Ибо это противоречило законам РФ, так как местное законодательство, не может регулировать сферу деятельности (ПДД) федеральной отвественности.

penzainform.ru писал(a):

До этого ежегодно фиксировалось до 2 500 подобных нарушений.

И любое обжалование в суд данного решения, приводило к его отмене.

Тут нужно отталкиваться не от penzainform.ru писал(a):

за размещение транспорта на газоне или в иной зеленой зоне
, а от последствий такого размещения.

Гость|14.05.2018 15:28|

Гость писал(a):

Скорее уже. На Дзержинского 17 весь двор заставлен машинами и на траве тоже!
Наличие травы не является газоном! И парковка во дворе не запрещена!

Гость|14.05.2018 15:28|

Нужно противомашинные ёжики на газонах и пусть оспаривают на шиномонтаже.

Гость|14.05.2018 15:29|

Предлагаю на каждую такую машину плиту сбрасывать. Мне понравилось как это было с праворульной помойкой.

Гость|14.05.2018 15:29|

Пусть делают асфальтированные стоянки, на траву никто заезжать не будет.

Гость|14.05.2018 15:30|

Гость писал(a):

Нужно противомашинные ёжики на газонах и пусть оспаривают на шиномонтаже.
Нужно кислотой эти газончики полить и будет прекрасное парковочное место!

Гость|14.05.2018 15:32|

Скорее бы. Мира 14 вся заставлена машинами, еще и газели ставят. Газона не осталась, сплошная грязь и пыль от машин!

Гость|14.05.2018 15:32|

Колёса после кислоты хорошо идут на взрыз на скорости. Полей получше. Аминь.

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