Общество | В Пензенской области хотят вернуть ответственность за парковку на газоне

14.05.2018 | 14:38

В Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях хотят внести статьи, предполагающие возложение административной ответственности за размещение транспорта на газоне или в иной зеленой зоне. С инициативой дополнить текст закона выступил мэр Пензы Виктор Кувайцев на совещании в правительстве в понедельник, 14 мая.

Также он предложил привлекать к ответственности владельцев автомобилей, загрязняющих территорию, и лиц, нарушающих правила размещения рекламных конструкций.

В апреле 2017 года в региональный кодекс внесли поправки, освобождающие водителей от административной ответственности за парковку на траве. До этого ежегодно фиксировалось до 2 500 подобных нарушений.

За четыре месяца 2018 года из-за внесенных изменений 116 фактов нарушений были оставлены без внимания.

«Если за нарушением следует наказание, то люди будут стремиться избегать нарушений. Поэтому, если соответствующие поправки будут внесены, то это позволит администрации города существенно повысить уровень благоустройства», - заявил Виктор Кувайцев.

Губернатор Иван Белозерцев согласился с предложением главы администрации областного центра и поручил составить соответствующие поправки в закон. Их рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного собрания.