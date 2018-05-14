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Общество | В Пензе снесли 11 аварийных домов из 113 запланированных

14.05.2018|09:08
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В 2018 году в Пензе планируют снести 113 многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии. На данный момент ликвидировано 11 строений, 17 на стадии сноса.

Один из домов расположен на улице Новой. По словам исполняющего обязанности директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Дениса Леонтьева, работы на этом участке закончатся к концу мая.

На балансе в оперативном управлении МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» находится еще 21 дом.

«Относительно данных объектов в настоящее время направлены письма в ресурсоснабжающие организации по отключению МКД от коммуникаций, а также осуществляется поиск подрядчика для их дальнейшего сноса», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Гость|14.05.2018 10:14|

Не "УЖЕ снесли 11", а "снесли ВСЕГО ЛИШЬ 11" домов из 113 запланированных.

Гость|14.05.2018 10:18|

Места зачищают под торговые центры?

Гость|14.05.2018 10:26|

Гость писал(a):

Не "УЖЕ снесли 11", а "снесли ВСЕГО ЛИШЬ 11" домов из 113 запланированных.
точняк, всего лишь......потом буду радовать "уже снесли 12 домов, ура !"

Гость|14.05.2018 11:50|

ОТСТАЮТ ОТ ГРАФИКА!!!!!! Отставание больше 100 домов. Не успеют к Новому году. Лишить премий всех.

Гость|14.05.2018 14:40|

Что админ, снова пост удалил? А волосики свои удалил?

Гость|14.05.2018 15:43|

План на 200 лет?

Имя: Гость
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