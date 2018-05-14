14.05.2018 | 09:08

В 2018 году в Пензе планируют снести 113 многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии. На данный момент ликвидировано 11 строений, 17 на стадии сноса.

Один из домов расположен на улице Новой. По словам исполняющего обязанности директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Дениса Леонтьева, работы на этом участке закончатся к концу мая.

На балансе в оперативном управлении МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» находится еще 21 дом.

«Относительно данных объектов в настоящее время направлены письма в ресурсоснабжающие организации по отключению МКД от коммуникаций, а также осуществляется поиск подрядчика для их дальнейшего сноса», - уточнили в пресс-службе мэрии.