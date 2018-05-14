14.05.2018 | 10:10

Изыскательные работы показали, что расположить театр в здании бывшего кинотеатра «Москва» невозможно. Об этом сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 14 мая.

По ее словам, там не может быть больше 50 зрительских мест, в ином случае в здании, где проживают люди, развлекательные учреждения располагаться не могут.

«Сейчас мы работаем с проектами по возможности использовать его (здание. – Прим. ред.) максимально актуально для Пензенской области и готовим предложения по его использованию в другом качестве», - пояснила Татьяна Курдова.

Зампред правительства Олег Ягов подтвердил, что в жилом здании нельзя собирать массу людей одновременно, но можно организовать кружки.

«В СНиПе четко прописано, что театры с 2012 года запрещено размещать в жилых домах», - добавил руководитель регионального центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев.

Губернатор поручил подготовить ему предложения по указанному зданию.

«Запятую увидели - и не ищете решение. Увидели запятую - и обрадовались, что она есть, потому что работать не надо. Решение должно быть найдено», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Ранее сообщалось, что первый этаж жилого здания на улице Володарского, где находился кинотеатр «Москва», хотят отдать коллективу «Театра Доктора Дапертутто».