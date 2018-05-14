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Общество | В Пензе не смогут разместить театр в здании бывшего кинотеатра «Москва»

14.05.2018|10:10
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Изыскательные работы показали, что расположить театр в здании бывшего кинотеатра «Москва» невозможно. Об этом сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 14 мая.

По ее словам, там не может быть больше 50 зрительских мест, в ином случае в здании, где проживают люди, развлекательные учреждения располагаться не могут.

«Сейчас мы работаем с проектами по возможности использовать его (здание. – Прим. ред.) максимально актуально для Пензенской области и готовим предложения по его использованию в другом качестве», - пояснила Татьяна Курдова.

Зампред правительства Олег Ягов подтвердил, что в жилом здании нельзя собирать массу людей одновременно, но можно организовать кружки.

«В СНиПе четко прописано, что театры с 2012 года запрещено размещать в жилых домах», - добавил руководитель регионального центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев.

Губернатор поручил подготовить ему предложения по указанному зданию.

«Запятую увидели - и не ищете решение. Увидели запятую - и обрадовались, что она есть, потому что работать не надо. Решение должно быть найдено», - поставил задачу Иван Белозерцев.

Ранее сообщалось, что первый этаж жилого здания на улице Володарского, где находился кинотеатр «Москва», хотят отдать коллективу «Театра Доктора Дапертутто».

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Гость|14.05.2018 10:25|

Под "Магнит" или что-то местное

Гость|14.05.2018 10:28|

а мож тама храмик какой замутить? их же так мало в городе...

Гость|14.05.2018 10:32|

Отдайте детям, хотя бы под шахматный клуб.

Гость|14.05.2018 10:36|

А как же кинотеатр, он же располагался,2 зала было .С каких это пор нельзя?

Гость|14.05.2018 10:40|

Жаль

Гость|14.05.2018 10:43|

Отдайте помещение РПЦ! Под церковную лавку например для начала, а там посмотрим...

Гость|14.05.2018 10:46|

«В СНиПе четко прописано, что театры с 2012 года запрещено размещать в жилых домах», - добавил руководитель регионального центра госэкспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев.

Андрюша, а ты декларацию правильно заполнил, ничего не забыл????

Гость|14.05.2018 10:51|

penzainform.ru писал(a):

«В СНиПе четко прописано, что театры с 2012 года запрещено размещать в жилых домах»
А парковки тоже нельзя располагать ближе 10-15 метров от дома и детской площадки, однако почему-то во всех дворах они есть.

Гость|14.05.2018 10:56|

Махнуть не глядя бывший кинотеатр "Москва" на бывший кинотеатр "Родина" и там открыть театр дохтура Дапертуты.

Гость|14.05.2018 11:02|

а поджигать "Москву" будут ?

Гость|14.05.2018 11:03|

Здание старое, его просто нужно снести, и сделать там сквер! Все уже забыли про обещанные 350 скверов городу Пензе?

Гость|14.05.2018 11:14|

Гость писал(a):

Здание старое, его просто нужно снести, и сделать там сквер! Все уже забыли про обещанные 350 скверов городу Пензе?
уже пора 355)

Гость|14.05.2018 11:14|

Снести старые здания на Володарского ,как аварийные.Жители будут только рады переезду в Зарю из загазованого центра.

Гость|14.05.2018 11:28|

Вот и правильно.Крыши текут в этих домах,а балконы людям на голову падают.Они все аварийные и их нужно снести.В заре скоро будет город-сад.Из старых сталинок радоваться должны переселению в новые комфортные дома в Заре.

Гость|14.05.2018 11:33|

Интересно почем его область у Шпигеля купила и почему до сего дня никто не удосужился оценить возможность размещения в нем театра. По информации СМИ это было целевое приобретение конкретно под "Театр Доктора Дапертутто".

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