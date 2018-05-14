14.05.2018 | 16:27

Во вторник, 15 мая, в Пензе с 10:30 до 13:30 будет действовать временная схема организации дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В указанный период времени будет приостановлено движение личных автомобилей по улице Маршала Крылова от Лермонтова до Свердлова. Ограничение не коснется общественного транспорта.

15 мая в конференц-зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко состоится церемония прощания с главным врачом ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко» Дмитрием Коцарем. Она пройдет с 11:00 до 13:00.