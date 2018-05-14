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Общество | В Пензе 15 мая на три часа закроют улицу Маршала Крылова

14.05.2018|16:27
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Во вторник, 15 мая, в Пензе с 10:30 до 13:30 будет действовать временная схема организации дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В указанный период времени будет приостановлено движение личных автомобилей по улице Маршала Крылова от Лермонтова до Свердлова. Ограничение не коснется общественного транспорта.

15 мая в конференц-зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко состоится церемония прощания с главным врачом ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко» Дмитрием Коцарем. Она пройдет с 11:00 до 13:00.

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Гость|14.05.2018 16:50|

фото очень в тему конечно

Гость|14.05.2018 17:02|

Да уж. Я про фото

Гость|14.05.2018 17:48|

тема-то о транспорте, хотя очень грустно, умер еще молодой человек

Гость|14.05.2018 21:15|

Человек может и уважаемый,но,нельзя ли было сделать прощание в другом месте,и не перекрывать движение?

Гость|14.05.2018 21:32|

Человек не может,а очень уважаемый! Примите искренние соболезнования!

Гость|14.05.2018 21:34|

Друзья, кварталом ниже объехать можно! Земля пухом, Дим!

Гость|14.05.2018 21:37|

Гость писал(a):

Друзья, кварталом ниже объехать можно! Земля пухом, Дим!
Да там одни стюденты ездиют...

Имя: Гость
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