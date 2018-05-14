14.05.2018 | 16:00

Утром 9 мая более пяти тысяч жителей Города Спутника встали под знамена единого «Бессмертного полка». Колонна проследовала по Изумрудной улице и Прибрежному бульвару до фонтанной площади. Там состоялся праздничный концерт, подготовленный учениками школы им. М. Ю. Лермонтова.

Вечером 9 мая жителей Спутника ждала обширная программа, посвященная Дню Победы. Для десятков тысяч гостей праздника на набережной работали тематические площадки.

В зоне «Ретро» баянист и его помощницы учили гостей праздника исполнять популярные в 40-х годах танцы, пели с прохожими лучшие песни военных лет.

Напротив фонтанной площади работала детская зона. Ребята делали открытки в честь 9 Мая и рисунки на военную тему, а аниматоры играли с ними, устраивали конкурсы и соревнования.

Неподалеку от этой зоны работала площадка «Равнение на Победу». Все желающие собирали автомат Калашникова и пистолет Макарова, проходили полосу препятствий, учились историческому фехтованию.

«Это нужно, чтобы люди прочувствовали дух времени, немного приблизились к пониманию того, какой праздник мы сегодня отмечаем и какой ценой нам досталась эта победа», - подчеркнул начальник дружины «Пенза» НОРД «Русь» Алексей Терзов.

У Стены памяти можно было возложить цветы, неподалеку организовали площадку, где любой желающий мог оставить отпечаток руки и написать благодарность ветеранам. Работала полевая кухня с бесплатной кашей и чаем.

На главной сцене был организован грандиозный концерт. В первом отделении выступали воспитанники детских клубов и школы им. М. Ю. Лермонтова. Во втором на сцену вышли профессиональные артисты, духовой оркестр исполнил военные песни, было организовано огненное шоу, посвященное 9 Мая.

Ярким завершением вечера стал грандиозный праздничный салют и сразу после него – открытие фонтана.

«Я был во многих городах, служил на крайнем Западе и Дальнем Востоке и нигде не видел такого трудолюбия, вдохновения, патриотизма, как в вашем молодом замечательном городе. Спутник в движении, в творческом подъеме. Поздравляю вас с Днем Победы и прошу, славьте нашу великую Россию! Берегите ее!» - обратился к гостям праздника участник Великой Отечественной войны Михаил Шкроб.