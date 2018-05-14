14.05.2018 | 10:59

Церемония прощания с главным врачом ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко» Дмитрием Коцарем состоится во вторник, 15 мая, в конференц-зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. Она пройдет с 11:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дмитрий Коцарь окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» и после интернатуры стал работать врачом в Пензенской городской больнице скорой помощи. С 1995 по 2006 год он трудился в больнице имени Г. А. Захарьина и городской больнице № 3.

С 2006 года Дмитрий Коцарь был заместителем начальника городского управления здравоохранения, а в декабре 2008 года возглавил его. В 2013-м на этом посту его сменил Владимир Попков, а сам Коцарь занял должность главного врача в детском санатории.

Дмитрий Коцарь ушел из жизни в субботу, 12 мая, на 51-м году жизни.