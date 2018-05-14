Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|14 мая 2018|15:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  73.94  |  $  61.77

Общество | Прощание с Дмитрием Коцарем пройдет 15 мая в больнице имени Бурденко

14.05.2018|10:59
Печать

Церемония прощания с главным врачом ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко» Дмитрием Коцарем состоится во вторник, 15 мая, в конференц-зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. Она пройдет с 11:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дмитрий Коцарь окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» и после интернатуры стал работать врачом в Пензенской городской больнице скорой помощи. С 1995 по 2006 год он трудился в больнице имени Г. А. Захарьина и городской больнице № 3.

С 2006 года Дмитрий Коцарь был заместителем начальника городского управления здравоохранения, а в декабре 2008 года возглавил его. В 2013-м на этом посту его сменил Владимир Попков, а сам Коцарь занял должность главного врача в детском санатории.

Дмитрий Коцарь ушел из жизни в субботу, 12 мая, на 51-м году жизни.

0
0
0
0
 
Гость|14.05.2018 11:21|

ПРИЧИНА СМЕРТИ???

Гость|14.05.2018 11:33|

Почему похоронят на 4 день после смерти?

Гость|14.05.2018 11:47|

Коцарь Раиса Ивановна- это мама? Преподаватель во ВТУЗе. Она еще жива?

Гость|14.05.2018 11:54|

Кувайцева в Губернаторы!!!

Гость|14.05.2018 12:18|

Гость писал(a):

ПРИЧИНА СМЕРТИ???
Рак. Однозначно.

Гость|14.05.2018 12:20|

Гость писал(a):

Кувайцева в Губернаторы!!!
Предлагаю Мотовилова.

Гость|14.05.2018 12:37|

Не, иначе бы написали "после тяжелой и продолжительной болезни".

Гость|14.05.2018 12:59|

Гость писал(a):

Не, иначе бы написали "после тяжелой и продолжительной болезни".
Да уже не травмируют подробностями. УВП запретило.

Гость|14.05.2018 13:00|

Если бы так написали, то был бы вопрос, почему его держали на работе, а не в клинике.

Гость|14.05.2018 15:34|

Какая вам разница от чего он умер.Главное ,что нет больше Человека, который только в нашей семье спас жизни двум людям.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 