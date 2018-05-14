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Общество | Пензенцев приглашают на встречу с хоккеистами «Дизелиста»

14.05.2018|15:41
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В среду, 16 мая, в Пензе пройдет встреча хоккейных болельщиков с игроками клуба «Дизелист», который стал победителем первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона-2017/18. Мероприятие начнется в 18:00 в «Дизель-Арене».

Фанаты смогут задать вопросы игрокам и тренерскому составу команды, сделать с ними селфи и взять автографы, а также сфотографироваться с Кубком регионов, который впервые в истории прибыл в Пензу.

«Встреча пройдет в холле на втором этаже ледового дворца. Вход имени Моисеева», - уточнили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

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Гость|14.05.2018 16:16|

о чем говорить с дизелистами, если основной клуб в жопе ?

Гость|14.05.2018 16:30|

а как там лузеры криворукие поживают? Которых по ошибке называют "команда дизель"

Гость|14.05.2018 17:50|

А чего приглашают то? Отпиздить их?

Гость|14.05.2018 19:29|

Вход имени Моисеева

- Бориса?

Гость|14.05.2018 19:53|

Встреча со зверями:)

Гость|14.05.2018 20:56|

Гость писал(a):

Вход имени Моисеева- Бориса?
Ты из той же голубятни.

Имя: Гость
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