14.05.2018 | 15:41

В среду, 16 мая, в Пензе пройдет встреча хоккейных болельщиков с игроками клуба «Дизелист», который стал победителем первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона-2017/18. Мероприятие начнется в 18:00 в «Дизель-Арене».

Фанаты смогут задать вопросы игрокам и тренерскому составу команды, сделать с ними селфи и взять автографы, а также сфотографироваться с Кубком регионов, который впервые в истории прибыл в Пензу.

«Встреча пройдет в холле на втором этаже ледового дворца. Вход имени Моисеева», - уточнили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.