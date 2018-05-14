14.05.2018 | 12:03

Прошедшая зима с резкими перепадами температуры была благоприятна для зимовки вредителей, поэтому теперь важно своевременно обработать посевы и не потерять ни одного ростка. С этой задачей можно справиться с помощью прицепного опрыскивателя Ростсельмаш.

Опрыскиватели серии RSM TS-3200 Satellite предназначены для обработки всех типов культур на разных стадиях вегетации. Агрегаты отличаются высокой скоростью передвижения, равномерным распылением, большим объемом цельнолитого бака, надежной рамой колыбельного типа и лаконичным дизайном.

Опрыскиватель имеет ширину захвата 24-27 метров и бочку объемом в 3 200 литров, что позволяет обрабатывать до 280-300 гектаров в сутки. Тем самым RSM-TS 3200 Satellite подходит как для мелких, так и для крупных хозяйств и агрохолдингов.

Машина адаптирована к наиболее распространенным в России культурам и посевным междурядьям: ширину колеи опрыскивателя можно регулировать на 1,5, 1,8 и 2,1 м.

Кроме того, опрыскиватель попадает в габариты, допустимые для транспортировки по дорогам общего назначения, что облегчает его транспортировку до поля. Габаритная ширина составляет 2,25 м.

Рама опрыскивателей серии Satellite предназначена для работы даже на самых высоких нагрузках. Цельнолитой бак надежно защищен рамой от повреждений. Агрегат оснащен мембранно-поршневым насосом, который позволяет выполнять самозакачку воды.

Промежуточная опора между карданным валом и насосом разгружает вал насоса от радиальных нагрузок в поворотах, тем самым повышая его надежность и долговечность, увеличивая срок службы.

В базовой комплектации установлены тройные держатели форсунок и инжекторные распылители, которые обеспечивают эффективную работу даже при ветре до 8-10 м/с.

Автоматическое отключение поливных секций входит в базовую комплектацию и в случае перекрытия уже обработанных площадей включение и выключение осуществляется автоматически. Управляется полив бортовым навигационным комплексом с функцией GPS/ ГЛОНАСС.

В случае потери навигационного сигнала или глушения сигнала в работу автоматически включается индуктивный датчик скорости, который установлен на ступице колеса опрыскивателя и защищен от повреждений.

Новинка этого сезона - опрыскиватель RSM TS-4500 Satellite - оснащен баком увеличенного объема на 4 500 л. Это позволяет работать в поле в полтора раза дольше без дозаправки, повышая суточную производительность опрыскивателя.

RSM TS-4500 Satellite отличает также интересный, узнаваемый дизайн, бесступенчатая регулировка колеи, наличие в базовой комплектации пневмотормозов и системы пофорсуночного отключения.

О наличии техники можно узнать у официального дилера Ростсельмаш по Пензенской области - ООО «Агросоюз-Маркет» - по телефону 8-8412-900-443.

Прицепная техника выпускается АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш.