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Общество | Население Пензенской области за счет миграции уменьшилось на 1 246 человек

14.05.2018|17:55
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За первый квартал 2018 года демографическая ситуация в Пензенской области не улучшилась. По данным управления ЗАГС, за три месяца, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, число родившихся уменьшилось на 222 человека (на 7,4%), а число умерших увеличилось на 26 человек (на 0,5%).

Соответствующие цифры озвучил руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов на планерке в правительстве в понедельник, 14 мая.

Что касается миграции населения, то, по данным УМВД России по Пензенской области, миграционная убыль за первый квартал 2018-го составила 1 246 человек (около 7 тыс. прибыли, около 8 тыс. выбыли. - Прим. ред.). В первом квартале прошлого года эта цифра равнялась 514.

«Увеличение общей миграционной убыли связано с ростом межрегиональной и международной миграционной убыли», - пояснил Максим Уханов.

Наиболее привлекательными для выбывших из региона оказались Московская область, Москва, Украина, Саратовская и Самарская области, Узбекистан, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

«Мы проанализировали межрегиональную миграционную убыль, которую наблюдаем с 2000 года, и на протяжении 18 лет она неизменно отрицательная. Из Пензенской области уезжают в другие регионы Российской Федерации», - констатировал Максим Уханов.

За первый квартал 2018 года миграционный прирост населения зарегистрирован в Пензе, Пензенском районе, Заречном - за счет сельских территорий.

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Гость|14.05.2018 18:15|

Это еще я не уехал...

Гость|14.05.2018 18:47|

Одни чинки и пркуроры в области плодятся.

Гость|14.05.2018 19:26|

Да, бедная, нищая, грязная, богом забытая деревня стремительны м темпом вымирает, честные цифры устращающие.

Гость|14.05.2018 19:30|

Это типа в столице сурского края такая ситуация ?

Гость|14.05.2018 19:38|

Город пенсионеров! Пока пенсии плятят город ещё живёт, перестанут пенсии выдавать например задерживать на 2,3 месяца кирдык городу. Ответ ещё на вопрос почему не покупают недвижимость. Не кому. Ждут пока по наследству передет! ЛЕОНИДОВКА ПОДКОСИЛА ЖИТЕЛЕЙ! Все очень мрачно.

Гость|14.05.2018 19:43|

Чернобыль и Леонидовка.Рак косит губернаторов и дворников,богатых и бедных.

Гость|14.05.2018 20:38|

Производств нет нормальных. Одни шаражки с нищенской зарплатой.

Гость|14.05.2018 20:38|

Нет работы в деревне, все производства воры прибили на корню!

Гость|14.05.2018 20:39|

Когда прохожу мимо мечети в центре как то не верится в "миграционную убыль"-уж чего -чего а энтого добра тут выше крыши.

Гость|14.05.2018 20:40|

для того что бы смертность ровнялась рождаемости 2 русские бабы на двоих должны родить 5 детей ! Сейчас в лучшем случае 2 бабы выдают на двоих 3-4 ребёнка.

Гость|14.05.2018 20:42|

Ничего -Азия с нами Кавказ нам поможет... ну а русские -тут уж се ля ви -выживают сильнейшие, пассионарные, обрезанные нации

Гость|14.05.2018 20:43|

Гость писал(a):

обрезанные нации
а что они до сих пор кромсают себе концы ????????

Гость|14.05.2018 20:44|

Депрессивный регион

Гость|14.05.2018 20:46|

Две бабы выдают..

ничего они не выдают -они в поисках нормальной работы и мужа В ПЕРВУЮ очередь и уезжают отсюда

Гость|14.05.2018 20:49|

Гость писал(a):

Сегодня ботексная плешивая крыса опять повысила стоимость бензина . Никак сволочь не нажрётся .
Заткнутый круг цена на нефть падает - бензин растёт, цена на нефть растёт цена на бензин продолжает расти и это длится уже 20 лет, и нет такой ситуации что бы бензин начал дешеветь как во всех нормальных странах, воры обирают бедных со всех фронтов.

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Имя: Гость
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