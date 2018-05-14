14.05.2018 | 17:55

За первый квартал 2018 года демографическая ситуация в Пензенской области не улучшилась. По данным управления ЗАГС, за три месяца, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, число родившихся уменьшилось на 222 человека (на 7,4%), а число умерших увеличилось на 26 человек (на 0,5%).

Соответствующие цифры озвучил руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов на планерке в правительстве в понедельник, 14 мая.

Что касается миграции населения, то, по данным УМВД России по Пензенской области, миграционная убыль за первый квартал 2018-го составила 1 246 человек (около 7 тыс. прибыли, около 8 тыс. выбыли. - Прим. ред.). В первом квартале прошлого года эта цифра равнялась 514.

«Увеличение общей миграционной убыли связано с ростом межрегиональной и международной миграционной убыли», - пояснил Максим Уханов.

Наиболее привлекательными для выбывших из региона оказались Московская область, Москва, Украина, Саратовская и Самарская области, Узбекистан, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

«Мы проанализировали межрегиональную миграционную убыль, которую наблюдаем с 2000 года, и на протяжении 18 лет она неизменно отрицательная. Из Пензенской области уезжают в другие регионы Российской Федерации», - констатировал Максим Уханов.

За первый квартал 2018 года миграционный прирост населения зарегистрирован в Пензе, Пензенском районе, Заречном - за счет сельских территорий.