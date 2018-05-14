14.05.2018 | 10:23

В понедельник, 14 мая, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы министр здравоохранения региона Владимир Стрючков и его заместитель Оксана Чижова обратили особое внимание на диспансеризацию и здоровье детей.

По словам главы региона, нужно добиться того, чтобы диспансеризация не была формальной.

«8 мая в Бессоновском районе произошел трагический случай - ушел из жизни 15-летний подросток», - напомнил глава региона.

Мальчик умер на территории школы во время забега на 200 метров – в образовательной организации проходил спортивный праздник, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Кроме того, при проведении спортивных мероприятий необходимо присутствие автомобиля скорой помощи, чтобы могли оказать помощь человеку, могли сохранить его жизнь и здоровье», - пояснил губернатор.