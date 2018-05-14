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Общество | Иван Белозерцев раскритиковал подход к диспансеризации детей

14.05.2018|10:23
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В понедельник, 14 мая, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев потребовал, чтобы министр здравоохранения региона Владимир Стрючков и его заместитель Оксана Чижова обратили особое внимание на диспансеризацию и здоровье детей.

По словам главы региона, нужно добиться того, чтобы диспансеризация не была формальной.

«8 мая в Бессоновском районе произошел трагический случай - ушел из жизни 15-летний подросток», - напомнил глава региона.

Мальчик умер на территории школы во время забега на 200 метров – в образовательной организации проходил спортивный праздник, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Кроме того, при проведении спортивных мероприятий необходимо присутствие автомобиля скорой помощи, чтобы могли оказать помощь человеку, могли сохранить его жизнь и здоровье», - пояснил губернатор.

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Гость|14.05.2018 10:33|

а че на фото не Белозерцев ?

Гость|14.05.2018 10:34|

Когдаpenzainform.ru писал(a):

губернатор Иван Белозерцев
потребует навести порядок у стелы Героям?

Гость|14.05.2018 10:50|

Гость писал(a):

а че на фото не Белозерцев ?
На фотке вообще бланк на хорватском языке...

Гость|14.05.2018 11:09|

Гость писал(a):

Когдаpenzainform.ru писал(a):
губернатор Иван Белозерцев
потребует навести порядок у стелы Героям?
Арзамасцев, иди ты со своей стелой, а также Фроленковым, Алексеевым, Чмохкиндом, Барабанщиковым и Финогеевым в... латрыжню "Парус". Гдке вы обывчно собираетесь и бухаете. Нечего гкадить в этой теме. Гадьте за углом "Паруса".

Гость|14.05.2018 11:16|

penzainform.ru писал(a):

Мальчик умер на территории школы во время забега на 200 метров – в образовательной организации проходил спортивный праздник, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Вот результат вашего ЗОЖ и показухи!

Гость|14.05.2018 11:19|

Не неси околесецу, Маня! То, что ушел из жизни мальчик - трагический случай, в котором предстоит разбираться следственным и надзорным органам. Маня, не мне из себя Господа Бога!

Гость|14.05.2018 11:32|

Пока гром не грянет, губернатор не раскритикует. Ну а после критики обычно ничего не меняется. Пустое сотрясание воздуха. Так что все по-старому, расходимся.

Гость|14.05.2018 11:35|

Гость писал(a):

На фотке вообще бланк на хорватском языке..
... Так и живем...Ни пойми как...

Гость|14.05.2018 12:22|

Ух мой румяный критик ...

Гость|14.05.2018 13:18|

Кто-нибудь вообще проводит медосмотр школьников перед соревнованиями? Или надо кого-то загнать на эстафету? Кто есть под рукой, того схватили и в забег.

Гость|14.05.2018 13:21|

А правда, что гто обязательное в конце школы? Ой, надо ли...

Гость|14.05.2018 13:45|

Критиковал, критиковал, да не выраскритиковал

Гость|14.05.2018 15:14|

Диспансеризация,при всей ее значимости,никак не повлияет на подобные случаи!

Можно много раз проходить её успешно, когда врачи и приборы не определяют никаких патологий, но бывают случаи,когда врачи просто бессильны!

В интернете много таких примеров даже с профессиональными спортсменами!

Ребенка жалко,родителям,не приведи Господь,это-трагический, несчастный случай!

Если до этого у него не было никаких отклонений.

Имя: Гость
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