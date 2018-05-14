14.05.2018 | 11:10

На оперативном совещании в правительстве, состоявшемся в понедельник, 14 мая, обсудили состояние лесополос вдоль дорог на территории Пензенской области.

«Их необходимо привести в порядок. Часть работы сделали, но этого недостаточно. Убирают, складывают в определенных местах, но не вывозят. Надо вывозить», - поставил задачу подчиненным губернатор.

Он рассказал, что в минувшую субботу проехал по федеральной трассе М5 и остался недоволен увиденным.

«Есть подрядные организации, они за нее отвечают. Деньги они получили, а видно кучи, сложенные три-четыре года назад. Нужно наводить порядок!» - возмутился глава региона.

По его словам, контролировать этот вопрос должны зампред правительства Дмитрий Семенов и министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

«Это тема руководителей «Большой Волги», но это территория Пензенской области. Деревья свалили и не убрали. Подрядные организации должны были их убрать, но они не выполнили до конца объем работы. Нужно было еще в прошлом году добиться, чтобы задача была решена, а вы ждете поручения губернатора. Я это вижу - вы не видите», - заявил Иван Белозерцев.

В заключение он распорядился, чтобы подрядчикам не подписывали акты и не брали от них гарантийных писем, пока они не наведут порядок после выполнения работ.