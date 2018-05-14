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Общество | Губернатор возмутился состоянием лесополос вдоль трассы М5

14.05.2018|11:10
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На оперативном совещании в правительстве, состоявшемся в понедельник, 14 мая, обсудили состояние лесополос вдоль дорог на территории Пензенской области.

«Их необходимо привести в порядок. Часть работы сделали, но этого недостаточно. Убирают, складывают в определенных местах, но не вывозят. Надо вывозить», - поставил задачу подчиненным губернатор.

Он рассказал, что в минувшую субботу проехал по федеральной трассе М5 и остался недоволен увиденным.

«Есть подрядные организации, они за нее отвечают. Деньги они получили, а видно кучи, сложенные три-четыре года назад. Нужно наводить порядок!» - возмутился глава региона.

По его словам, контролировать этот вопрос должны зампред правительства Дмитрий Семенов и министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

«Это тема руководителей «Большой Волги», но это территория Пензенской области. Деревья свалили и не убрали. Подрядные организации должны были их убрать, но они не выполнили до конца объем работы. Нужно было еще в прошлом году добиться, чтобы задача была решена, а вы ждете поручения губернатора. Я это вижу - вы не видите», - заявил Иван Белозерцев.

В заключение он распорядился, чтобы подрядчикам не подписывали акты и не брали от них гарантийных писем, пока они не наведут порядок после выполнения работ.

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Гость|14.05.2018 11:25|

penzainform.ru писал(a):

В заключение он распорядился, чтобы подрядчикам не подписывали акты и не брали от них гарантийных писем, пока они не наведут порядок после осуществленных работ.
А для этого распоряжение нужно? Без этого такое вполне допускалось?

Гость|14.05.2018 11:38|

Одни лозунги и декларации. Ничего кроме пустых дежурных слов.

Гость|14.05.2018 11:48|

Гость писал(a):

Гость|14.05.2018 11:38|

Одни лозунги и декларации. Ничего кроме пустых дежурных слов.

Главное - медиарейтинг. А для этого достаточно громко негодовать, возмущаться и проявлять беспокойство. За очччень неплохую зарплату.

Гость|14.05.2018 11:51|

А ты сейчас чем занимейшься, Маня? Треплешься, как половая тряпка. Не твое крестьянское дело о политике рассуждать. Иди готовь борщ и котлеты, сейчас я приеду к тебе но обед.

Гость|14.05.2018 11:52|

Мусор сам по себе не появляются. Его оставляют те, кто едет по трассе. Поэтому нужно построить забор высотой меьра четыре на всем протяжении дороги, чтобы те, кто едет, не могли загадить окружающую среду.

Гость|14.05.2018 12:13|

Не твое крестьянское дело о политике рассуждать. Иди готовь борщ и котлеты, сейчас я приеду к тебе но обед.

Деталь точишь, Вася? Точи дальше на своём заводе. Обед изготовь самостоятельно.

Гость|14.05.2018 13:01|

Гость писал(a):

Гость|14.05.2018 11:48|

Гость писал(a):

Гость|14.05.2018 11:38|

Одни лозунги и декларации. Ничего кроме пустых дежурных слов.

Главное - медиарейтинг. А для этого достаточно громко негодовать, возмущаться и проявлять беспокойство. За очччень неплохую зарплату.

Товарищи,а Вам не кажется, что возвращаются старые, добрые времена?

Гость|14.05.2018 13:31|

А состояние дорог в Пензе губернатора устраивает? Наверное - да, если из окна его кабинета второй год подряд любуется руинами на площади Ленина

Гость|14.05.2018 13:43|

Гость писал(a):

А состояние дорог в Пензе губернатора устраивает? Наверное - да, если из окна его кабинета второй год подряд любуется руинами на площади Ленина
Приоритет выше... На горе. Остальное - суета.

Гость|14.05.2018 14:15|

Гость писал(a):

Товарищи,а Вам не кажется, что возвращаются старые, добрые времена?
Увы нет.В советские времена в Пензе такого бардака не было и руководители отвечали за свою работу.А вы себе можете представить, что бы дети руководителя области или города в то время имели совместное предприятие с "цеховиками",а сейчас пожалуйста.

Гость|14.05.2018 14:31|

Руководителей этих "подрядных организаций" а так же водил оборзевших пойманных на выбросе мусора на обочины нужно заставить ОТЖИМАТЬСЯ И ПРИСЕДАТЬ до кровавого поноса..

Гость|14.05.2018 15:11|

А в городе когда порядок наведут? Такая грязь и пыль везде, просто позор.

Гость|14.05.2018 15:36|

Какие лесополосы, все леса брошены, не опахиваются, внутри бурелом. Бардак во всем!

Гость|14.05.2018 15:38|

В лесах народ мало гадит, а вот лесополосы все проезжающие бросают мусор. Ставим камеры через каждые 50-100 метров и следим за всеми. Выбросил мусор - получил 10 тыс штрафа. А как иначе со свиньями? Только деньгами.

Гость|14.05.2018 15:40|

Гость писал(a):

Ставим камеры через каждые 50-100 метров и следим за всеми. Выбросил мусор - получил 10 тыс штрафа
Стоимость установки и функционирования камер не окупится.

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Имя: Гость
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