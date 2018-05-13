13.05.2018 | 11:54

11 «Лад» предназначены для разных районов региона - на «Грантах» и «Ларгусах» предстоит ездить сельским ветеринарам. Машины закуплены в рамках специальной региональной программы. Ключи от автомобилей торжественно вручили на улице Захарова, во дворе областной ветлаборатории. По мнению министра сельского хозяйства, бюджетные деньги потрачены не впустую, машины удобные, вместительные.

Одно транспортное средство досталось Башмаковской районной станции по борьбе с болезнями животных.

«На такой мы будем ездить только в область, мы ее будем беречь. И по селам, по деревням мы на них не ездим. Будем ездить на «Ниве», на уазике», - пояснил главный ветеринарный врач Башмаковской районной станции по борьбе с болезнями животных Вячеслав Беккер.

«Лады» будут чем-то вроде скорой помощи. Например, на них станут возить материал на анализы, взятый у заболевших или павших животных.

«Сейчас на слуху у нас африканская чума свиней, грипп птиц, модулярный дерматит. В последнее время болезни, о которых мы раньше только слышали, вплотную ходят вокруг нас», - добавил Вячеслав Беккер.

По его словам, от того, как скоро удастся поставить диагноз и принять меры, зависит результат борьбы с болезнью, возможность победить ее.

В прошлом году для ветеринаров из области закупались «Нивы». Обновлять автопарк службы будут и дальше.

«Запланирована еще покупка автотранспорта. У нас пока порядка восьми районов еще не оснащены новыми автомобилями. Мы эту задачу выполним либо в конце этого года, либо в начале следующего», - пообещал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Собираются закупать и оснащение для ветлабораторий региона.