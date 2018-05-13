13.05.2018 | 14:23

В Пензе идет ямочный ремонт дорожного полотна, а также осуществляются работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

По состоянию на воскресенье, 13 мая, по проекту дороги приводят в порядок на Ульяновской, Минской, Одесской, Строителей, Лядова, Совхозной, Нейтральной, Клары Цеткин, Автономной, Кустанайской, Транспортной, Б. Радищевской, Плеханова, Захарова, Революционной, Кривозерье, в 1-м Виражном проезде, Березовском переулке, на Гоголя, Тамбовской, Суворова - Урицкого, Луначарского, Каракозова, Кузнечном Порядке, а также по направлению к совхозу «Панкратовский».

На улицах Ленинградской, Гоголя, Карпинского, Рябова - Пушанина выполняется ямочный ремонт.

На Советской улице подготовились к восстановлению тротуара со стороны собора: демонтировали бордюрный камень, доставили плитку.

«Новый тротуар появится и на улице Пушкина на отрезке от улицы Володарского до Московской в районе дома № 63 (на ул. Володарского. - Прим. ред.)», - сообщили в пресс-службе мэрии.