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Общество | Строительство ливневой канализации на ул. Кривозерье близится к завершению

13.05.2018|10:19
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В воскресенье, 13 мая, мэр Пензы Виктор Кувайцев побывал на строительной площадке ливневой канализации на улице Кривозерье, которая должна обеспечить отвод воды как с приусадебных участков, так и с проезжей части.

«Работы на объекте близятся к завершению. На сегодняшний день выполнен монтаж и обвязка очистных сооружений, ведется обсыпка вертикальной планировки земельного участка», - сообщили в городской администрации.

Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по вопросам архитектуры и градостроительства Магомеду Агамагомедову и начальнику управления капитального строительства Игорю Умнову проконтролировать, чтобы к сдаче объекта благоустройство территории вокруг было восстановлено.

Параллельно в этом районе трудятся специалисты дорожной организации «Пензадорстрой»: 13 мая они будут заниматься установкой бордюрного камня.

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Гость|13.05.2018 10:48|

Что то до боли знакомое у мэра под ногами, а-инсталляция дороги на Барковку, угадал?

Гость|13.05.2018 10:52|

Теперь заживем!

Гость|13.05.2018 11:48|

Почему мер всегда работает по выходным?

Гость|13.05.2018 12:04|

Бежит из семьи?

Симпотишная молодая фоткорша?

Имя: Гость
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