13.05.2018 | 10:19

В воскресенье, 13 мая, мэр Пензы Виктор Кувайцев побывал на строительной площадке ливневой канализации на улице Кривозерье, которая должна обеспечить отвод воды как с приусадебных участков, так и с проезжей части.

«Работы на объекте близятся к завершению. На сегодняшний день выполнен монтаж и обвязка очистных сооружений, ведется обсыпка вертикальной планировки земельного участка», - сообщили в городской администрации.

Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по вопросам архитектуры и градостроительства Магомеду Агамагомедову и начальнику управления капитального строительства Игорю Умнову проконтролировать, чтобы к сдаче объекта благоустройство территории вокруг было восстановлено.

Параллельно в этом районе трудятся специалисты дорожной организации «Пензадорстрой»: 13 мая они будут заниматься установкой бордюрного камня.