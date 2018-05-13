13.05.2018 | 12:27

Начальник Управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов 23 мая проведет личный прием граждан.

«Граждане могут получить информацию касательно законодательства в области оборота оружия и частной охранной деятельности, безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, охраны имущества физических и юридических лиц, а также обратиться с другими вопросами, входящими в компетенцию Росгвардии», - пояснили в пресс-службе управления.

Игорь Белов будет ждать пензенцев в приемной Президента Российской Федерации (администрация Железнодорожного района, ул. Московская, 110, кабинет 119) с 10:00 до 13:00.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (8412) 59-82-74.