Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|13 мая 2018|17:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+21oC
Завтра | Ясно |
  73.51  |  $  61.74

Общество | Пензенцы смогут обратиться с вопросами к начальнику управления Росгвардии

13.05.2018|12:27
Печать

Начальник Управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов 23 мая проведет личный прием граждан.

«Граждане могут получить информацию касательно законодательства в области оборота оружия и частной охранной деятельности, безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, охраны имущества физических и юридических лиц, а также обратиться с другими вопросами, входящими в компетенцию Росгвардии», - пояснили в пресс-службе управления.

Игорь Белов будет ждать пензенцев в приемной Президента Российской Федерации (администрация Железнодорожного района, ул. Московская, 110, кабинет 119) с 10:00 до 13:00.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (8412) 59-82-74.

0
0
0
0
 
Гость|13.05.2018 13:21|

Уж лучче сразу к попу.

Оне повыше стучат.

Гость|13.05.2018 14:32|

Да еще и предварительная запись.

Гость|13.05.2018 14:37|

русгвардия это в/в войска союза сср? типа нквд... незавидно

Гость|13.05.2018 15:15|

Вопрос. Скока баушек через дорогу перевели за прошедший период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года? И вопрос номер два.Скока кошек спасли сняв с деревьев?

Гость|13.05.2018 15:31|

Вопрос. Откуда такая подозрительная символика с коричневым крестом?

Гость|13.05.2018 17:16|

Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/verminex

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 