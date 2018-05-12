12.05.2018 | 15:11

В киноконцертном зале «Пенза» открылась выставка детского и молодежного творчества «Инноваториум». В этом году современный форум проходит уже в третий раз, под названием «Билет в будущее». Пройтись по ступеням технического развития теперь могут жители и гости нашего города. Участники демонстрируют возможности использования высокотехнологичного оборудования. Оно использовалось при реализации практически всех проектов.

«Я представляю робота-чертежника. Смысл его работы: что можно написать от руки обычным карандашом, он пишет сам. Он заранее программируется, и получается механический текст», - рассказал участник выставки Ильяс Акбулатов.

Представитель ЦМИТ «Студия инноваций» приехал на выставку из Каменки. Говорит, в его разработке самым сложным стало программирование пишущей машины. В ближайшее время он намерен усовершенствовать робота и научить его писать более сложные тексты и даже рисовать.

Фактически «Инноваториум» готовит новые квалифицированные кадры для региона.

«Демонстрируем это широкому кругу детей и их родителей и вовлекаем их в процесс. Главная задача - это ранняя профориентация. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялось все больше молодых людей, которые бы выбрали своей профессией что-то, связанное с наукой и техникой», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

В этом году «Инноваториум» приобрел межрегиональный статус. Впервые в нем участвуют гости из Саратова. Выставку, на которой представлено все многообразие научно-технических проектов школьников, может посетить каждый. Она будет работать в течение двух дней.