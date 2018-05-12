Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|13 мая 2018|17:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+21oC
Завтра | Ясно |
  73.51  |  $  61.74

Общество | В Пензе открылась третья выставка детского и молодежного творчества

12.05.2018|15:11
Печать

В киноконцертном зале «Пенза» открылась выставка детского и молодежного творчества «Инноваториум». В этом году современный форум проходит уже в третий раз, под названием «Билет в будущее». Пройтись по ступеням технического развития теперь могут жители и гости нашего города. Участники демонстрируют возможности использования высокотехнологичного оборудования. Оно использовалось при реализации практически всех проектов.

«Я представляю робота-чертежника. Смысл его работы: что можно написать от руки обычным карандашом, он пишет сам. Он заранее программируется, и получается механический текст», - рассказал участник выставки Ильяс Акбулатов.

Представитель ЦМИТ «Студия инноваций» приехал на выставку из Каменки. Говорит, в его разработке самым сложным стало программирование пишущей машины. В ближайшее время он намерен усовершенствовать робота и научить его писать более сложные тексты и даже рисовать.

Фактически «Инноваториум» готовит новые квалифицированные кадры для региона.

«Демонстрируем это широкому кругу детей и их родителей и вовлекаем их в процесс. Главная задача - это ранняя профориентация. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялось все больше молодых людей, которые бы выбрали своей профессией что-то, связанное с наукой и техникой», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

В этом году «Инноваториум» приобрел межрегиональный статус. Впервые в нем участвуют гости из Саратова. Выставку, на которой представлено все многообразие научно-технических проектов школьников, может посетить каждый. Она будет работать в течение двух дней.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 