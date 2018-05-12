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Общество | Участок реки Атмис в Каменском районе остро нуждается в расчистке

12.05.2018|15:18
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Пенсионеры, которые проживают в Каменке, земельные наделы десятки лет назад получили на противоположном берегу реки Атмис. С тех пор много воды утекло, но активисты беспокоятся, что скоро река погибнет, и виновных в этом называют уверенно.

«Пока еще ответственности у граждан нет: весь мусор вывозим в кусты, на речку, туда, где отдыхаем, копаемся на огородах, и что получается - видим по факту», - посетовал садовод Виктор Резвов.

«Мы в прошлом году радовались, что речка была достаточно чистая, ее почистили. А в этом году приехали, посмотрели - ужас какой-то. Мы понимаем, что это не черта города, непосредственно никто за это ответственности не несет, наверное», - отметил дачник Владимир Синицын.

«Если вы хотите на бобров все свалить, то я вас разочарую. Вон то дерево - подожженное, а то - срубленное, его видно, что срубленное. Так что давайте на фауну не сваливать. Это человеческих рук дело», - добавил Виктор Резвов.

Дачники хотели бы навести порядок, но поняли, что своими силами им не справиться.

«Просто руками здесь ничего не сделаешь, нужна техника, чтобы расчистить это. Если этого не сделаем, то получится, что все это загниет и здесь будет болото вместо речки», - подчеркнул Владимир Синицын.

Пенсионеры надеются, что их крик о помощи будет услышан властями или руководителями предприятий, располагающими необходимым оборудованием. Они, в свою очередь, готовы оказать любую посильную помощь в расчистке реки.

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Гость|12.05.2018 19:08|

А какие реки в Пензенской области остро не нуждаются в расчистке?

Гость|12.05.2018 21:31|

Грошеву плевать. Он землю к рукам прибирает и в аренду раздает под торговые точки.

Гость|12.05.2018 22:07|

В Колышлее например чистят русло по программе

Гость|12.05.2018 22:52|

Гость писал(a):

В Колышлее например чистят русло по программе
По программе распила бюджетных средств?

Гость|12.05.2018 23:04|

Главное результат. Русло то чистится

Гость|13.05.2018 00:13|

У нас Хопер никто никогда вообще не чистил, а про Атмис этого каждый год пишут, хотя неизвестно, где ситуация хуже

Гость|13.05.2018 06:50|

Гость писал(a):

Главное результат. Русло то чистится
Ты бредишь...

Гость|13.05.2018 12:34|

Пишите обращение в Росприроднадзор. Я уже написал.

Имя: Гость
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