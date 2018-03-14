14.03.2018 | 09:32

«Т Плюс» выставило своему крупнейшему неплательщику - МКП «Теплоснабжение г. Пензы» - исполнительных листов на сумму 701 млн рублей. Об этом сообщил представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Саранске Андрей Баркалов.

Эту сумму у компании-перепродавца ресурсоснабжающая организация отсудила в Арбитражном суде Пензенской области. Общий же долг предприятия перед «Т Плюс» составляет более 1,5 млрд рублей.

«Текущий долг МКП «Теплоснабжение г. Пензы» сопоставим со стоимостью тепла, поставленного «Т Плюс» в Пензе за полгода. Стоит отметить, что задержанные недобросовестными потребителями платежи серьезно осложняют выполнение ремонтных программ на теплосетях в Пензе», - добавил Андрей Баркалов.

С января 2018 года пензенцы начали оплачивать отопление по отдельной квитанции. Новшество коснулось тех потребителей, кому раньше счет выставляло МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

«Конечный тариф получило ПАО «Т Плюс», которое вырабатывает тепло, поэтому сейчас они начнут заключать договоры напрямую с абонентами. Соответственно, если раньше это было МКП «Теплоснабжение г. Пензы», то сейчас у МКП только транзит. Договор с МКП «Теплоснабжение г. Пензы» у них будет только на горячую воду», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

По словам Андрея Гришина, это связано с тем, что еще в конце 2017 года в антимонопольную службу России обратилось руководство ПАО «Т Плюс» с заявлением о признании недействительным договора между их организацией и МКП «Теплоснабжение Пензы». В итоге ПАО получило карт-бланш и перешло на прямые договорные отношения с собственниками квартир.