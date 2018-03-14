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Общество | МКП «Теплоснабжение г. Пензы» задолжало «Т Плюс» 1,5 млрд рублей

14.03.2018|09:32
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«Т Плюс» выставило своему крупнейшему неплательщику - МКП «Теплоснабжение г. Пензы» - исполнительных листов на сумму 701 млн рублей. Об этом сообщил представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Саранске Андрей Баркалов.

Эту сумму у компании-перепродавца ресурсоснабжающая организация отсудила в Арбитражном суде Пензенской области. Общий же долг предприятия перед «Т Плюс» составляет более 1,5 млрд рублей.

«Текущий долг МКП «Теплоснабжение г. Пензы» сопоставим со стоимостью тепла, поставленного «Т Плюс» в Пензе за полгода. Стоит отметить, что задержанные недобросовестными потребителями платежи серьезно осложняют выполнение ремонтных программ на теплосетях в Пензе», - добавил Андрей Баркалов.

С января 2018 года пензенцы начали оплачивать отопление по отдельной квитанции. Новшество коснулось тех потребителей, кому раньше счет выставляло МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

«Конечный тариф получило ПАО «Т Плюс», которое вырабатывает тепло, поэтому сейчас они начнут заключать договоры напрямую с абонентами. Соответственно, если раньше это было МКП «Теплоснабжение г. Пензы», то сейчас у МКП только транзит. Договор с МКП «Теплоснабжение г. Пензы» у них будет только на горячую воду», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

По словам Андрея Гришина, это связано с тем, что еще в конце 2017 года в антимонопольную службу России обратилось руководство ПАО «Т Плюс» с заявлением о признании недействительным договора между их организацией и МКП «Теплоснабжение Пензы». В итоге ПАО получило карт-бланш и перешло на прямые договорные отношения с собственниками квартир.

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Гость|14.03.2018 09:44|

Мож это, того, в Стокгольмский арбитраж обратиться насчет транзита?

Гость|14.03.2018 09:46|

Где деньги Зин ?

Гость|14.03.2018 09:56|

Т Плюс это большой оффшор,теперь этой кодле принадлежит и горводоканал,можете проверить всё сами,базы данных и информация открыта.

Гость|14.03.2018 09:57|

Почему у нас в России всё так криво?

Гость|14.03.2018 10:00|

Гость писал(a):

Почему у нас в России всё так криво?
Это у вас, холопов, криво. А у кого надо - у того ровно и добро, хе-хе...

Гость|14.03.2018 10:01|

Зачем администрация Пензы создавало это Теплоснабжение? Просто как прокладку? И без него нормально было.

Гость|14.03.2018 10:06|

ПОЧЕМУ ПЕНЗАИНФОРМ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ ДРЯНЬЮ? НУЖНО БАНИТЬ И БУДЕТ ПОРЯДОК.

Гость|14.03.2018 10:09|

Гость писал(a):

Это у вас, холопов, криво. А у кого надо - у того ровно и добро, хе-хе...
А Вы, собственно, кто такой, чтобы метки мне ставить?

Гость|14.03.2018 10:19|

Что интересно , заплатит долги конечно народ !!! Власть за народ )

Гость|14.03.2018 10:19|

Гость писал(a):

Гость|14.03.2018 09:46|

Где деньги Зин ?

И куда смотрит Прокуратура области, полиция и следственное управление?

Гость|14.03.2018 10:21|

В водоканала сокращать бригады теперь будут , ночами тоните в фекалиях никто не приедет , после выборов начнут .

Гость|14.03.2018 10:21|

Гость писал(a):

Гость|14.03.2018 10:19|

Что интересно , заплатит долги конечно народ !!! Власть за народ )

Грудинин за всех заплатит у него за бугром бабла не мерено.

Гость|14.03.2018 10:26|

Все разворовали местные воры.А позволили все это сделать верхи.Вот такая блин история.

Гость|14.03.2018 10:27|

А почему не сделать по отработанной в нашей стране схеме - обанкротить Теплоснабжение,долги в виде разворованных денег уплывают с концами и появляется новая контора Теплоснабжение2 и никто никому уже не должен - все опять по новому кругу))))))

Гость|14.03.2018 10:29|

а самое главное долги в квитанциях остаются и должники пожизненно платят теперь в новую контору Теплоснабжение2.

И всё чики-брики)))))

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Имя: Гость
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