14.03.2018 | 08:54

Во вторник, 13 марта, в Пензе росгвардейцы задержали двух 23-летних женщин, причинивших материальный ущерб развлекательному центру, который расположен на Привокзальной площади.

Посетительницы увеселительного заведения разбили кальян стоимостью 6 000 рублей, но отрицали свою вину и отказывались возмещать убытки.

Сотрудники центра нажали на тревожную кнопку, и на место прибыл экипаж вневедомственной охраны.

«Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали нарушительниц полицейским», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.