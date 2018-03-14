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Общество | Бойцы Росгвардии задержали пензячек, отказавшихся платить за разбитый кальян

14.03.2018|08:54
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Во вторник, 13 марта, в Пензе росгвардейцы задержали двух 23-летних женщин, причинивших материальный ущерб развлекательному центру, который расположен на Привокзальной площади.

Посетительницы увеселительного заведения разбили кальян стоимостью 6 000 рублей, но отрицали свою вину и отказывались возмещать убытки.

Сотрудники центра нажали на тревожную кнопку, и на место прибыл экипаж вневедомственной охраны.

«Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали нарушительниц полицейским», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|14.03.2018 09:18|

Ну разбили и что?! Что дальше-заяву в полицию? Не серьёзный ущерб для заведения-ничего девчонкам не будет. Даже дело не возбудят.

Гость|14.03.2018 09:30|

Только закрытие кальянных, пивнушек и разливаек поможет в борьбе с алкоголизацией населения. Стыдно девочки! Нормальных мужей в пивнушках не найдёте.

Гость|14.03.2018 09:36|

Гость писал(a):

Нормальных мужей в пивнушках не найдёте
Неправильно трактуете факт: парни в подобных заведениях жен себе и не ищут! И эти девочки данный факт прекрасно осознают!

Гость|14.03.2018 09:38|

penzainform.ru писал(a):

Посетительницы увеселительного заведения разбили кальян стоимостью 6 000 рублей, но отрицали свою вину и отказывались возмещать убытки.
Ну пусть проводят экспертизу, проверяют был ли закреплен кальян. Есть ли накладные на покупку кальяна, может он и не принадлежит заведению.

Гость|14.03.2018 09:47|

6 это новый,а вычесть амортизацию.

Гость|14.03.2018 09:51|

Закрыть кальянную.

Гость|14.03.2018 10:01|

ПЕНЗАИНФОРМ ПРЕВРАЩАЮТ В ПЛОЩАДКУ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВСЯКОЙ ДРЯНИ. ЗАБАНЬТЕ АДРЕС И ВСЁ.

Гость|14.03.2018 10:20|

Представитель Грудинина Шевченко в дебатах на ТВ сказал,что его 85 летняя мама во время войны ела мало сгущёнки. Кто-то ел лебеду а кто-то мало сгущёнки. У этих гадов крыша совсем поехала. Уже не понимабт чем людя мозги загаживать.

Гость|14.03.2018 10:25|

Гость писал(a):

У этих гадов крыша совсем поехала.

Кто то и в настоящее время уже только лебеду и ест. Денег нет,но вы держитесь. Лозунг сегодняшнего дня.

Гость|14.03.2018 10:27|

Пензинформ не в теме, трет все позитивное про Грудинина и только черный пиар оставляет. Но 19 мата наступит.

Гость|14.03.2018 10:40|

Девочки покурили не совсем то что по прескуранту,и за отдельно предложенную цену.Вот у них и крыша поехала.Администратор кальянной поступил погано.Так ведь можно вип клиентов лишиться.

Гость|14.03.2018 10:56|

Я тоже слышал про сгущёнку.Знать во время войны родственники при харчах были,да и сейчас не работают. Языкм трепать - не кайлом махать.

Гость|14.03.2018 11:15|

ОПЯТЬ ТОРГОВЛЯ ДРЯНЬЮ. ТОЛЬКО БАНИТЬ.

Гость|14.03.2018 11:29|

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄Стоп кальянным!!!▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄.

Гость|14.03.2018 12:04|

да им премии надо дать, что уничтожили эту гадость которой травят людей

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