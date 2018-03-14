Во вторник, 13 марта, в Пензе росгвардейцы задержали двух 23-летних женщин, причинивших материальный ущерб развлекательному центру, который расположен на Привокзальной площади.
Посетительницы увеселительного заведения разбили кальян стоимостью 6 000 рублей, но отрицали свою вину и отказывались возмещать убытки.
Сотрудники центра нажали на тревожную кнопку, и на место прибыл экипаж вневедомственной охраны.
«Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали нарушительниц полицейским», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Ну разбили и что?! Что дальше-заяву в полицию? Не серьёзный ущерб для заведения-ничего девчонкам не будет. Даже дело не возбудят.