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Общество | В Терновке предельно снизили подачу тепла в 70 домов, 2 школы и 3 детсада

13.03.2018|13:09
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Во вторник, 13 марта, из-за ремонтных работ на теплотрассе в ряде домов и соцобъектов Терновки предельно снизили параметры ресурса.

Подача теплоносителя приостановлена в 70 многоквартирных домах, двух школах и трех детских садах на улицах Терновского, Терешковой и Сухумской.

«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов поставлено на контроль прокуратуры области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|13.03.2018 13:55|

О как! Новая терминология, вместо отключили теперь будут говорить предельно снизили.

Гость|13.03.2018 14:16|

В каких домах тепла нет? Список где?

Гость|13.03.2018 14:20|

За эту зиму ни разу такого не было и вот опять!

Гость|13.03.2018 15:52|

безобразие. снизили предельно? это полное отключение отопления и горячей воды. около Славы постоянно ремонтные работы. может пора сделать так, что бы больше не отключать?!!!

Гость|13.03.2018 16:50|

Ремонтные работы кормят кучу людей. Без поломок многие останутся без дел. Внимание, вопрос)) Зачем делать надолго, если можно делать часто

Гость|13.03.2018 16:56|

Прокуратуре может быть пора уже переходить от "контроля" к делу? Ну в самом деле, вы же не за контроль зарплату получаете, а как бы, за работу! Или это по-прокурорски нормально, при минус 20 ночью детские сады и школы без отопления?

Гость|13.03.2018 16:58|

Руководители прокуратуры встали на скользкий путь по которому скатились уже и УМВД и СУСК.

Гость|13.03.2018 18:16|

Наши службы подчинены Саранску,все претензии туда.

Гость|13.03.2018 18:18|

Мудрейшая трактовка/предельно снизили/.

Гость|13.03.2018 19:12|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 13 марта, из-за ремонтных работ на теплотрассе в ряде домов и соцобъектов Терновки предельно снизили параметры ресурса.
Читай, совсем отключили! А каково звучит? Параметры ресурса! А не проще написать, что отключили ОТОПЛЕНИЕ, да в мороз?

Гость|13.03.2018 19:23|

Гость писал(a):

Или это по-прокурорски нормально, при минус 20 ночью детские сады и школы без отопления?
Ну ночью обычно никто не учится и детский сад не посещает. А сторожа могут буржуйку растопить и погреться. Ну а днём солнышко и погода почти плюсовая, так што усё нормально.

Гость|13.03.2018 20:02|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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