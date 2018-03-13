13.03.2018 | 13:09

Во вторник, 13 марта, из-за ремонтных работ на теплотрассе в ряде домов и соцобъектов Терновки предельно снизили параметры ресурса.

Подача теплоносителя приостановлена в 70 многоквартирных домах, двух школах и трех детских садах на улицах Терновского, Терешковой и Сухумской.

«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов поставлено на контроль прокуратуры области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.