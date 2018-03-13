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Общество | В Пензенской области усилят профилактику пожаров и их последствий

13.03.2018|16:58
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С начала 2018 года на территории региона зарегистрировано 147 возгораний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 2%, однако погибших людей оказалось больше. Об этом сообщил Иван Белозерцев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме видеоконференции с главами администраций городских округов и муниципальных районов.

«Пока каждый ответственный за работу с населением не поймет, что это не формальность для отчета и для галочки, а в буквальном смысле слова борьба за человеческие жизни, переломить ситуацию нам не удастся. А пожары происходят, люди гибнут и никто ответственности за это должным образом не несет», - подчеркнул губернатор.

Рост количества таких чрезвычайных происшествий и, как следствие, жертв зарегистрирован в Бековском, Пачелмском, Городищенском и Лопатинском районах.

«С целью стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями активизирована работа пожарно-профилактической группы в муниципальных образованиях. Их работа переведена на ежедневный режим. Согласно с главами муниципальных образований разработан ряд дополнительных мер, направленных на улучшение ситуации», - доложил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Александр Ближин.

Губернатор поручил сотрудникам ответственных структур усилить профилактическую работу, от которой зависят жизни людей.

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Гость|13.03.2018 19:02|

ладожская 71 подезд 2 этаж 7 нарушают нормы пожарной безопасности на плошадке лари,хлам.мчс пензенской области на писменое заявление по даному поводу не реагирует.просим выдать предписание мчс по даному нарушению.просим считать это афициальным обрашением.

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