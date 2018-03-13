13.03.2018 | 16:05

Ежедневно в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи поступает порядка 80 человек с жалобами на высокую температуру, кашель и недомогание - уровень заболеваемости гриппом в городе достиг пикового значения. В связи с этим в учреждении было развернуто свыше ста дополнительных мест.

«У нас перепрофилирован коечный фонд, соответственно, поскольку сейчас идет рост заболеваемости гриппом, то у нас три отделения оказывают медицинскую помощь больным гриппом», - сообщила заместитель главного врача центра Джамиля Курмаева.

Специалисты отметили, что основная часть заразившихся не делала прививки. Кроме того, многие обратились к доктору слишком поздно, лишь на пятый или шестой день болезни, и в итоге получили серьезные осложнения.

«Несколько пациентов у нас с тяжелыми пневмониями, вызванными вирусом гриппа H1N1, который самый тяжелый. Они находятся на аппаратном дыхании», - добавила Джамиля Курмаева.

Чтобы не оказаться на больничной койке, врачи советуют ограничить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, а при первых же симптомах идти к доктору. Рекомендации касаются и тех, кого настигла острая респираторная вирусная инфекция.

«За прошедшую неделю на территории нашего региона зарегистрировано 4 500 случаев ОРВИ. Заболеваемость повысилась на 18% среди детей старше трех лет и среди взрослых», - отметила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В связи с этим в Пензе на карантин за последние дни было закрыто 29 классов в 10 общеобразовательных учреждениях. Внезапные каникулы начались и у первоклашек школы № 69.

«В этом году заболеваемость коснулась больше начальных классов, чем старшего звена. В прошлом году было наоборот. Ежедневно классные руководители обзванивают обучающихся, в первую очередь тех, кто на данный момент заболел, затем все остальных, чтобы узнать, появились ли новые случаи, и докладывают администрации школы», - рассказала заместитель директора школы № 69 г. Пензы Ирина Глазкова.

Когда количество больных детей будет ниже 30%, карантин снимут.