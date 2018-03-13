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Общество | В Пензе отметили День работника уголовно-исполнительной системы

13.03.2018|13:29
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В региональном УФСИН России состоялись торжества в честь Дня работника уголовно-исполнительной системы.

Руководство и сотрудники управления, начальники учреждений, ветераны и кадеты собрались на плацу для проведения митинга.

«Сотрудники УИС в силу специфики своей работы вынуждены трудиться в опасных для жизни обстоятельствах, находиться в постоянном стрессе и ежедневном напряжении. Все это требует от каждого моральной устойчивости, психологической уравновешенности, нравственных убеждений, серьезной подготовленности и умения действовать в экстремальных условиях», - обратился к ним начальник УФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев.

Также на митинге выступил председатель Совета ветеранов УИС Владимир Потанин. В ходе торжества прошло вручение почетных грамот и ведомственных наград лучшим сотрудникам ведомства и открытие обновленной Доски почета УФСИН.

«Завершились праздничные мероприятия концертной программой, которую всем сотрудникам пенитенциарного ведомства подарила группа «Экспедиция», представляющая региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана», - подытожили в пресс-службе управления.

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Гость|13.03.2018 14:18|

penzainform.ru писал(a):

и кадеты
а какое отношение они имеют к уис или УФСИн?

Гость|13.03.2018 14:28|

Шакро Молодой поздравил с праздником ?

Гость|13.03.2018 14:32|

А почему в календаре нет дня дворника?

Гость|13.03.2018 16:11|

Какой позор

Гость|13.03.2018 16:59|

Гость писал(a):

Гость|13.03.2018 14:32|

А почему в календаре нет дня дворника?

Есть день работников ЖКХ - 18 марта

Гость|13.03.2018 17:07|

Гость писал(a):

Шакро Молодой поздравил с праздником ?
К коррупции склоняешь,провокатор!

Гость|13.03.2018 17:15|

А Куликова и Суменкова пригласили с праздником поздравили ?

Гость|13.03.2018 17:15|

У Реймера сегодня праздник принимает поздравления.

Гость|13.03.2018 19:55|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

Гость|13.03.2018 20:00|

Гость писал(a):

А Куликова и Суменкова пригласили с праздником поздравили ?
Эти, которые у власти, вообще никого не думали поздравить. Так, кинули журналисты пару строк.

Имя: Гость
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