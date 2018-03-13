13.03.2018 | 13:29

В региональном УФСИН России состоялись торжества в честь Дня работника уголовно-исполнительной системы.

Руководство и сотрудники управления, начальники учреждений, ветераны и кадеты собрались на плацу для проведения митинга.

«Сотрудники УИС в силу специфики своей работы вынуждены трудиться в опасных для жизни обстоятельствах, находиться в постоянном стрессе и ежедневном напряжении. Все это требует от каждого моральной устойчивости, психологической уравновешенности, нравственных убеждений, серьезной подготовленности и умения действовать в экстремальных условиях», - обратился к ним начальник УФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев.

Также на митинге выступил председатель Совета ветеранов УИС Владимир Потанин. В ходе торжества прошло вручение почетных грамот и ведомственных наград лучшим сотрудникам ведомства и открытие обновленной Доски почета УФСИН.

«Завершились праздничные мероприятия концертной программой, которую всем сотрудникам пенитенциарного ведомства подарила группа «Экспедиция», представляющая региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана», - подытожили в пресс-службе управления.