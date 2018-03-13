13.03.2018 | 15:24

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» продолжает активно помогать больным детям.

Фонд начал работу в сентябре 2013 года. Основные направления деятельности организации - оказание помощи детям-инвалидам, нуждающимся в дорогостоящем лечении и реабилитации за пределами Пензенской области, поддержка многодетных малообеспеченных семей и ветеранов Великой Отечественной войны.

Что касается деятельности фонда в феврале, то многодетной матери Наталье Егоровой, к примеру, помогли продуктами питания.

Наталья - инвалид с детства, сирота - воспитывалась в детдоме, сейчас у нее самой четверо ребят. В настоящее время у женщины проживает девочка, мама которой 2 февраля погибла при пожаре в Ахунах.

6 февраля вместе с передачей «Территория добрых дел» представители фонда побывали в семье 4-летней Вероники Бобковой из р. п. Лунино. Ее воспитывает приемная бабушка, которую девочка называет мамой.

У Вероники ДЦП, ей необходима реабилитация в медицинском центре «Сакура» Челябинска, стоимость которой составляет 149 тысяч рублей. Поездка запланирована на март. У бабушки таких денег просто нет, поэтому она обратилась за помощью в «Караван добрых дел».

4-летний Денис Еськин - третий, самый младший ребенок в семье. Кроме основного диагноза (ДЦП) у него выявили патологию головного мозга. Помочь мальчику может грамотно подобранная кетогенная диета в центре «Мидеал» Тольятти. Стоимость услуги - 150 000 рублей.

В семье работает папа, но его зарплаты на лечение не хватает, поэтому мама решила обратиться за помощью в фонд. Необходимые средства уже собраны, и Денис с мамой находятся на лечении.

Кстати, в прошлом году в аналогичной ситуации фонд помог семье Руслана Асташкина скорректировать диету в соответствии с возрастом и заболеванием мальчика. Мама Руслана отмечает улучшение состояния сына.

Также сотрудники фонда 16 февраля приняли участие в работе круглого стола на тему «Опыт пензенских НКО в решении социальных проблем области», который уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова проводила в рамках регионального форума «Инициатива-2018».

22 февраля работники организации посетили ДШИ «Квинта», где прошел первый школьный фестиваль «Волшебные звуки», в котором принимали участие учащиеся народного отделения.

26 февраля представители «Каравана добрых дел» побывали в Мокшанском детском доме. Они передали его воспитаннику Андрею подарок - сотовый телефон, о котором он просил Деда Мороза в прошлый приезд волонтеров. Также сюда привезли средства бытовой химии и личной гигиены.

Для всех воспитанников выступил дуэт «Арт-Галактика», детям показали представление «Путешествие по континентам Земли».

28 февраля в ДШИ «Квинта» ребята вместе с педагогами были участниками литературно-музыкальной композиции «Пройдись по Пензенскому краю...». Автором и ведущей праздника стала Татьяна Павленко, идея исполнить произведения пензенских композиторов принадлежит Марине Сафроновой.

Кроме того, в фонд пришло письмо от мамы двойняшек Вари и Вероники Смирновых, которая поблагодарила всех пензенцев за их добрые сердца.

«Обеим девочкам была проделана миотомия - это рассечение патологического участка мышцы, не затрагивающее здоровую ткань и кровеносные сосуды. Варе было сделано 8 подкожных миотомий, Веронике - 10. Сейчас девочки чувствуют себя хорошо. Хочу выразить вам огромную благодарность за оплату этой операции», - говорится в тексте письма.

Все желающие оказать содействие таким детям, а также те, кому необходима помощь, могут обратиться в благотворительный фонд «Караван добрых дел» по телефону 8-937-416-82-42 или по e-mail fonddobro@inbox.ru.