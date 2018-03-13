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Общество | В Пензе депутаты обсудили свою обязанность отчитываться о доходах

13.03.2018|16:52
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Во вторник, 13 марта, на заседании комиссии в Пензенской городской думе депутаты обсудили внесение изменений в порядок размещения на официальном сайте представительного органа сведений об их доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Региональным законом установлена обязанность для лиц, замещающих муниципальные должности, в общем, к которым относятся и депутаты, о представлении этих сведений теперь и губернатору Пензенской области. В данный момент отсутствует обязанность представлять их в городскую думу, но есть обязанность у городской думы публиковать данные декларации», - сообщил народный избранник Иван Краснов.

Он предложил принять решение, в соответствии с которым обязанность депутатам будет установлена. «В случае если она не будет установлена, сведения будут запрашиваться уже в аппарате губернатора», - добавил Иван Краснов.

Юрий Зиновьев уточнил, будет ли это решение носить рекомендательный характер.

«Ну как рекомендательный? Это наше решение. Не совсем рекомендательный. Это будут внутренние обязанности, для того чтобы была возможность осуществить обязанность по публикации», - ответил Иван Краснов.

Тогда Юрий Зиновьев поинтересовался, что будет, если он не представит в городскую думу сведения о доходах.

«Пока без формы ответственности», - сообщил Иван Краснов. «Просто я говорю: рекомендательный характер носит», - пришел к выводу Юрий Зиновьев.

В ответ докладчик высказал мнение, что все депутаты станут добросовестно исполнять свои обязанности.

Тем временем Алексея Шуварина заинтересовало, какие могут быть объективные причины непредставления сведений о доходах.

«Ну, объективность у всех разная, но я так полагаю, что обычные объективные причины, которые препятствуют и исполнению депутатских обязанностей: болезнь, смерть и другие уважительные причины», - заявил Иван Краснов.

В итоге депутаты приняли проект решения. Теперь вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии городской думы.

В 2016 году проверка прокуратуры Ленинского района выявила, что 14 депутатов гордумы представили неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год.

В апреле 2017 года три депутата Пензенской городской думы - Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин - досрочно сложили полномочия, признав нарушения при заполнении деклараций о доходах. Еще одиннадцать думцев - Александр Трутнев, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин, Олег Шаляпин, Жиганша Туктаров и Юрий Зиновьев остались на своих местах.

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Гость|13.03.2018 17:39|

Ржунимагу! Унтер-офицерова вдова,однако...

Гость|13.03.2018 17:46|

Обсуждать то зачем?

Гость|13.03.2018 17:50|

Объективные причины непредставления сведений о доходах - болезнь и смерть! Иван Краснов суров.

Гость|13.03.2018 18:00|

Он из Челябинска?

Гость|13.03.2018 18:01|

Ну нет слов:"Обсудили свою обязанность отчитываться о доходах.

Фемида сорвала от изумления свою повязку.

Гость|13.03.2018 18:10|

Тихим сапом по маленьку и ни кто ни чего не будет предоставлять.

Гость|13.03.2018 18:15|

penzainform.ru писал(a):

остались на своих местах.
Не понял, им закон не закон?

Гость|13.03.2018 18:22|

Вот так рабочие дни и проходят,пообсуждали свои проблемы и по домам)

Гость|13.03.2018 18:25|

penzainform.ru писал(a):

Юрий Зиновьев уточнил, будет ли это решение носить рекомендательный характер.
penzainform.ru писал(a):
Просто я говорю: рекомендательный характер носит», - пришел к выводу Юрий Зиновьев.
Ору,молодец юрий,пришёл таки.

Гость|13.03.2018 18:32|

penzainform.ru писал(a):

«В случае если она не будет установлена, сведения будут запрашиваться уже в аппарате губернатора», - добавил Иван Краснов.
Толку то.А например Данила Иванович Б. не хочет отчитаться о своих доходах и имуществе???

Гость|13.03.2018 18:50|

Сергей Седов значится и в списке тех кто отчислен, и тех кто остался на посту. Это как понимать?

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