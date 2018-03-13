13.03.2018 | 16:52

Во вторник, 13 марта, на заседании комиссии в Пензенской городской думе депутаты обсудили внесение изменений в порядок размещения на официальном сайте представительного органа сведений об их доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Региональным законом установлена обязанность для лиц, замещающих муниципальные должности, в общем, к которым относятся и депутаты, о представлении этих сведений теперь и губернатору Пензенской области. В данный момент отсутствует обязанность представлять их в городскую думу, но есть обязанность у городской думы публиковать данные декларации», - сообщил народный избранник Иван Краснов.

Он предложил принять решение, в соответствии с которым обязанность депутатам будет установлена. «В случае если она не будет установлена, сведения будут запрашиваться уже в аппарате губернатора», - добавил Иван Краснов.

Юрий Зиновьев уточнил, будет ли это решение носить рекомендательный характер.

«Ну как рекомендательный? Это наше решение. Не совсем рекомендательный. Это будут внутренние обязанности, для того чтобы была возможность осуществить обязанность по публикации», - ответил Иван Краснов.

Тогда Юрий Зиновьев поинтересовался, что будет, если он не представит в городскую думу сведения о доходах.

«Пока без формы ответственности», - сообщил Иван Краснов. «Просто я говорю: рекомендательный характер носит», - пришел к выводу Юрий Зиновьев.

В ответ докладчик высказал мнение, что все депутаты станут добросовестно исполнять свои обязанности.

Тем временем Алексея Шуварина заинтересовало, какие могут быть объективные причины непредставления сведений о доходах.

«Ну, объективность у всех разная, но я так полагаю, что обычные объективные причины, которые препятствуют и исполнению депутатских обязанностей: болезнь, смерть и другие уважительные причины», - заявил Иван Краснов.

В итоге депутаты приняли проект решения. Теперь вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии городской думы.

В 2016 году проверка прокуратуры Ленинского района выявила, что 14 депутатов гордумы представили неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год.

В апреле 2017 года три депутата Пензенской городской думы - Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин - досрочно сложили полномочия, признав нарушения при заполнении деклараций о доходах. Еще одиннадцать думцев - Александр Трутнев, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин, Олег Шаляпин, Жиганша Туктаров и Юрий Зиновьев остались на своих местах.