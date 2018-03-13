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Общество | В 2018 году в Пензе произошло 170 коммунальных аварий на сетях

13.03.2018|15:19
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Во вторник, 13 марта, мэр Виктор Кувайцев рассказал депутатам городской думы о том, как в Пензе обстоят дела с ветхими сетями.

«Помним летние проблемы, когда город испытывал сложности с горячей водой. Это продолжалось очень длительно. Мы, извиняясь перед жителями вместе с ресурсной организацией, говорили, что это будет во благо. И надо сказать, что ресусроснабжающая организация вложила большие средства в ремонт», - сообщил мэр.

По его словам, ресурсоснабжающая организация не хочет терять права монополиста и наращивает суммы, которые готова вложить в ремонт сетей.

«В этом году мы опять имеем проблемы с теплосистемами. Однако, проведя сравнительный анализ с прошлой зимой, мы должны признать: количество порывов сократилось значительно. Это говорит о том, что мы на правильном пути», - отметил Виктор Кувайцев.

Так, по состоянию на 13 марта в 2018-м зафиксировано 170 аварий на сетях. В прошлом году эта цифра равнялась 267.

«Каждое такое событие (аварию на сетях. - Прим. ред.) мы сопровождаем информационно, не замалчиваем, чтобы люди знали, когда к ним вернется тепло», - добавил мэр.

13 марта из-за ремонтных работ на теплотрассе в 70 домах, 2 школах и 3 детсадах Терновки предельно снизили параметры подачи ресурса.

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Гость|13.03.2018 15:48|

penzainform.ru писал(a):

В прошлом году эта цифра равнялась 267.
200 из них когда на ТЭЦ была авария. Так что в этом году больше.

Гость|13.03.2018 16:11|

penzainform.ru писал(a):

Так, по состоянию на 13 марта в 2018-м зафиксировано 170 аварий на сетях. В прошлом году эта цифра равнялась 267.
В прошлом году было 3 месяца зимы, а в этом отчёт по 40 дням, итого прогноз: 340.

Резеповщиной за километр попахивает.

Гость|13.03.2018 16:12|

Еще не вечер. Это только начало конца

Гость|13.03.2018 17:00|

Очередная ложь !!!

Прекращайте держать народ за дураков - это чревато .

Гость|13.03.2018 17:17|

penzainform.ru писал(a):

на 13 марта в 2018-м зафиксировано 170 аварий на сетях. В прошлом году эта цифра равнялась 267
Вот так то видете в два раза уменьшились, а вы говорите тут хволить нужно, ну спасибо родные, молодцы.

Гость 11111|13.03.2018 17:23|

Гнать в шею всех коммунальщиков (алкашей и тунеядцев)

Гость|13.03.2018 18:04|

На следующий год надо запастись огромным количеством чопиков.

Гость|13.03.2018 18:05|

Это просто позор для страны трубам 50лет все кругом лопается.

Гость|13.03.2018 18:10|

Вы чо аварий меньше в два раза в этом году это прогресс, а вы все не довольны тут как минимум можно крестовый ход замутить это ли не чудо.

Имя: Гость
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