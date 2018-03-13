13.03.2018 | 15:19

Во вторник, 13 марта, мэр Виктор Кувайцев рассказал депутатам городской думы о том, как в Пензе обстоят дела с ветхими сетями.

«Помним летние проблемы, когда город испытывал сложности с горячей водой. Это продолжалось очень длительно. Мы, извиняясь перед жителями вместе с ресурсной организацией, говорили, что это будет во благо. И надо сказать, что ресусроснабжающая организация вложила большие средства в ремонт», - сообщил мэр.

По его словам, ресурсоснабжающая организация не хочет терять права монополиста и наращивает суммы, которые готова вложить в ремонт сетей.

«В этом году мы опять имеем проблемы с теплосистемами. Однако, проведя сравнительный анализ с прошлой зимой, мы должны признать: количество порывов сократилось значительно. Это говорит о том, что мы на правильном пути», - отметил Виктор Кувайцев.

Так, по состоянию на 13 марта в 2018-м зафиксировано 170 аварий на сетях. В прошлом году эта цифра равнялась 267.

«Каждое такое событие (аварию на сетях. - Прим. ред.) мы сопровождаем информационно, не замалчиваем, чтобы люди знали, когда к ним вернется тепло», - добавил мэр.

13 марта из-за ремонтных работ на теплотрассе в 70 домах, 2 школах и 3 детсадах Терновки предельно снизили параметры подачи ресурса.