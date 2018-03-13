Ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петра Глыбочко познакомили с работой проекта «Бережливая поликлиника», который реализуется в Пензе с апреля прошлого года. Столичный гость поинтересовался, нет ли проблем с персоналом.
Ректору подробно рассказали, как работает «Бережливая поликлиника», в частности, с чего начинается визит больного в это медицинское учреждение.
«Наше первое и основное направление - регистратура, новая организация пространства и разделение потоков пациентов. Второе серьезное направление - организация единого лабораторного блока», - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.
Таким образом, больной, обращаясь в «Бережливую поликлинику», может, не покидая ее пределов, и получить консультацию врача, и сдать все необходимые для назначения лечения анализы, а также пройти ряд медицинских процедур.
«Бережливая поликлиника», она же № 14, обслуживает почти 80 000 пензенцев и является самой посещаемой в городе. За время её работы пациенты отметили, что стали гораздо меньше времени тратить на ожидание в очередях.
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---
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