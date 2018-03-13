13.03.2018 | 14:44

Ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петра Глыбочко познакомили с работой проекта «Бережливая поликлиника», который реализуется в Пензе с апреля прошлого года. Столичный гость поинтересовался, нет ли проблем с персоналом.

Ректору подробно рассказали, как работает «Бережливая поликлиника», в частности, с чего начинается визит больного в это медицинское учреждение.

«Наше первое и основное направление - регистратура, новая организация пространства и разделение потоков пациентов. Второе серьезное направление - организация единого лабораторного блока», - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

Таким образом, больной, обращаясь в «Бережливую поликлинику», может, не покидая ее пределов, и получить консультацию врача, и сдать все необходимые для назначения лечения анализы, а также пройти ряд медицинских процедур.

«Бережливая поликлиника», она же № 14, обслуживает почти 80 000 пензенцев и является самой посещаемой в городе. За время её работы пациенты отметили, что стали гораздо меньше времени тратить на ожидание в очередях.