Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|13 мар 2018|20:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-14oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  70.16  |  $  56.94
 

Общество | Ректор столичного медицинского вуза посетил «Бережливую поликлинику»

13.03.2018|14:44
Печать

Ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петра Глыбочко познакомили с работой проекта «Бережливая поликлиника», который реализуется в Пензе с апреля прошлого года. Столичный гость поинтересовался, нет ли проблем с персоналом.

Ректору подробно рассказали, как работает «Бережливая поликлиника», в частности, с чего начинается визит больного в это медицинское учреждение.

«Наше первое и основное направление - регистратура, новая организация пространства и разделение потоков пациентов. Второе серьезное направление - организация единого лабораторного блока», - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

Таким образом, больной, обращаясь в «Бережливую поликлинику», может, не покидая ее пределов, и получить консультацию врача, и сдать все необходимые для назначения лечения анализы, а также пройти ряд медицинских процедур.

«Бережливая поликлиника», она же № 14, обслуживает почти 80 000 пензенцев и является самой посещаемой в городе. За время её работы пациенты отметили, что стали гораздо меньше времени тратить на ожидание в очередях.

0
0
0
0
 
Гость|13.03.2018 19:45|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 