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Общество | Кандидат богословия прочтет в Пензе цикл лекций по сектоведению

13.03.2018|14:20
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26 и 27 марта доцент Московской духовной академии, кандидат богословия Роман Конь прочтет в Пензенской духовной семинарии цикл лекций по сектоведению.

В своем выступлении он затронет актуальные вопросы и тенденции в современном русском сектоведении, понятийно-терминологическую проблематику, светское антикультовое движение и его влияние на конфессиональное сектоведение.

Также лектором будут освещаться актуальные проблемы полемики с сектантами на примере сект протестантского происхождения.

«Время проведения лекций 10:15-16:05, с перерывом в 13:45-14:30. Вход свободный», - сообщили в Пензенской епархии.

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Гость|13.03.2018 15:25|

Чем отличается РПЦ от православных сообществ в селе Победа. И почему загнобили верующих Михайловской обители?

Гость|13.03.2018 15:28|

Гость писал(a):

Чем отличается РПЦ от православных сообществ
\почему на исповеди встают перед попом на колени и поп накрывает голову фартуком?

Гость|13.03.2018 15:34|

Потрясающе!!! (Конь) проведёт лекцию о сектоведании об секте РПЦ!

Гость|13.03.2018 15:37|

А что такое религиозная секта в понимании богослова Коня?Какая там понятийно-терминологическая проблематика?

Все вроде "христиане",а "правильные" только в РПЦ?

Гость|13.03.2018 15:45|

Чем конь сможет доказать существование бога? за 2000 лет ни одного доказательства так и не предоставил никто.

Гость|13.03.2018 15:47|

Вот в с.Победа в 2015 году сломали строящийся храм.То ,что сейчас там стоит(белый храм) раньше не принадлежал РПЦ,но они его отжали себе. Верующие люди "михайловские христиане" начали возводить храм ещё краше прежнего,но с подачи РПЦ его снесли.Люди не несли деньги в лавку РПЦ. Значит для иерархов веры бог один - деньги и нажива?

Гость|13.03.2018 15:57|

Гость писал(a):

Вот в с.Победа в 2015 году сломали строящийся храм.

Очнитесь люди. Все это разновидности каргокульта. Не тратьте силы и деньги зря. Постройте школу или садик, польза будет. А,то всем миром строят здание в котором один наживается.

Гость|13.03.2018 16:01|

Гость писал(a):

Чем конь сможет доказать существование бога? за 2000 лет ни одного доказательства так и не предоставил никто.
убедишься, не так уж и много ждать соталось, но уже не расскажешь

Гость|13.03.2018 16:02|

ЗАБАНЬТЕ БАРЫГУ С ГЛИСТАМИ И СТРОЙНЫМ ТЕЛОМ.ПЕНЗАИНФОРМ НЕ ПОМОЙНАЯ ЛАВКА.

Гость|13.03.2018 16:15|

Гость писал(a):

убедишься, не так уж и много ждать соталось, но уже не расскажешь

Молсердный,кагору что ли перебрал?

Гость|13.03.2018 16:27|

С ФАС согласовали подобное мероприятие?

Да и прокуратуре не мешает заглянуть на огонёк, чем не разжигание розни по религиозному признаку?

Гость|13.03.2018 17:26|

Вон оно как, когда же в городе цирк построят или достроят ну так на клоунов хочется посмотреть.

Гость|13.03.2018 17:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Чем отличается РПЦ от православных сообществ
\почему на исповеди встают перед попом на колени и поп накрывает голову фартуком?
Офигительно ты про церковь знаешь!Поэтому правильно что гонят тебя оттуда за твоё поведение....

Гость|13.03.2018 17:35|

Гость писал(a):

Чем конь сможет доказать существование бога? за 2000 лет ни одного доказательства так и не предоставил никто.
За 2000 лет ещё никто не доказал того,что Бога нет!!!

Гость|13.03.2018 17:35|

"Не возможно надеяться на рай одной религии, не рискуя попасть в ад всех других."

Жюльен де Фалкенаре.

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Имя: Гость
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