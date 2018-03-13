13.03.2018 | 14:20

26 и 27 марта доцент Московской духовной академии, кандидат богословия Роман Конь прочтет в Пензенской духовной семинарии цикл лекций по сектоведению.

В своем выступлении он затронет актуальные вопросы и тенденции в современном русском сектоведении, понятийно-терминологическую проблематику, светское антикультовое движение и его влияние на конфессиональное сектоведение.

Также лектором будут освещаться актуальные проблемы полемики с сектантами на примере сект протестантского происхождения.

«Время проведения лекций 10:15-16:05, с перерывом в 13:45-14:30. Вход свободный», - сообщили в Пензенской епархии.