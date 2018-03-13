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Общество | Губернатор раскритиковал работу МЧС по предотвращению пожаров в области

13.03.2018|13:31
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Во вторник, 13 марта, на заседании в правительстве Пензенской области, которое проводилось в режиме видеоконференции с главами районов, вновь обсудили обстановку с пожарами на территории региона.

С начала года в области зарегистрировано 147 возгораний. «Кардинального решения проблемы найти не удается. Причина - слабая работа должностных лиц. Пока каждый из ответственных за работу с населением не поймет, что это не работа для галочки, а борьба за человеческие жизни, переломить ситуацию не удастся», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

По его мнению, люди гибнут, но ответственности за это никто не несет.

«На 2% уменьшилось число пожаров по сравнению с прошлым годом. Вот это «рванули» в работе», - саркастически отметил губернатор и обратил внимание собравшихся, что число погибших при этом выросло - на 5%.

Замначальника управления надзорной деятельности и профилактикой работы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Александр Ближин доложил главе региона, что на 13 марта особый противопожарный режим введен в десяти муниципальных образованиях.

Организована работа 1 012 профилактических групп, но в ряде районов (Лопатинском, Городищенском, Бековском и Пачелмском) профилактика не на должном уровне.

«Когда начнете работать, ГУ МЧС, более жестко и предметно? Не отчитываться, а работать? Где конкретные предложения по улучшению ситуации? Люди гибнут - и всех это устраивает. Меня не устраивает! Давайте менять ситуацию, люди расслаблены!» - обратился губернатор к начальнику ГУ МЧС РФ по области Сергею Козлову.

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Гость|13.03.2018 14:21|

penzainform.ru писал(a):

люди гибнут, но ответственности за это никто не несет.
А за что, и кто у нас понес ответственность? Пензадормост за завышение объемов вывезенного снега? За гололед в течении 2-х месяцев? За отключение горячей воды на все лето? За полный хаос который творится на дорогах и тротуарах(несоблюдение ПДД)?

Гость|13.03.2018 14:27|

Метко, плюс один к предыдущему оратору.

Гость|13.03.2018 14:46|

122 Что критиковать МЧС,когда скоро останется один инспектор на половину области!

Гость|13.03.2018 14:51|

penzainform.ru писал(a):

«На 2% уменьшилось число пожаров по сравнению с прошлым годом. Вот это «рванули» в работе», - саркастически отметил губернатор
Это и козе понятно.

Гость|13.03.2018 14:53|

Гость писал(a):

Гость|13.03.2018 14:46|

122 Что критиковать МЧС,когда скоро останется один инспектор на половину области!

Даже если их будет 101, то что? Их к каждому алкашу прикреплять? Или они будут лично, за свой счет ремонтировать печное и газовое отопление? Народ в нищете, как может, так и выживает в оставшихся деревнях. Чем может, тем и обогревается. Отсюда и пожары

Гость|13.03.2018 14:54|

Думаю наезды на Козлова не спроста, где то что то принять нужно или пожарники где то что то не приняли.

Гость|13.03.2018 14:56|

ГИБДД как-нибудь ответит за гибель людей в ДТП каждый день? Что ни день то печальная сводка

Гость|13.03.2018 15:05|

penzainform.ru писал(a):

Вот это «рванули» в работе», - саркастически отметил губернатор
Иван Александрович, есть учительница начальных классов такая- Аюшева так она с планом продаж муниципального имущества и на 15% из 100 не справилась, но сказала что в этом годе справится.

А за что она премии получала? За расселение?

Может ей зарплату в 6 раз уменьшить?

Гость|13.03.2018 15:13|

И.А опять Лопатино,Городище,что Вы держите этих глав они не работают уже последние десять лет.Срочно их в отставку,а другие вздрогнут.

Гость|13.03.2018 15:24|

penzainform.ru писал(a):

Давайте менять ситуацию, люди расслаблены!
ГУ МЧС или население?

Гость|13.03.2018 15:29|

а в колышлее так все и горит.

Гость|13.03.2018 15:34|

Да ладно вам,гололёд, МЧС!НАША,пензенская Хрюша стала звездой экрана!

У неё обнаружили кисту матки,(как узнали,что у нее киста,на "пятачке что ли у неё было написано?) и хирурги на НАШЕМ ( с ума сойти!) роботе её благополучно удалили!

Гость|13.03.2018 15:39|

насокращали пожарных а теперь требуют....

Гость|13.03.2018 15:45|

я как потребитель раскритиковал вкус дарницкого хлеба, он ужасен

Гость|13.03.2018 15:45|

бедные главы селльсоветов-теперь будут по 3 раза на дню алкашей проверять

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Имя: Гость
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