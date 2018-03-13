13.03.2018 | 13:31

Во вторник, 13 марта, на заседании в правительстве Пензенской области, которое проводилось в режиме видеоконференции с главами районов, вновь обсудили обстановку с пожарами на территории региона.

С начала года в области зарегистрировано 147 возгораний. «Кардинального решения проблемы найти не удается. Причина - слабая работа должностных лиц. Пока каждый из ответственных за работу с населением не поймет, что это не работа для галочки, а борьба за человеческие жизни, переломить ситуацию не удастся», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

По его мнению, люди гибнут, но ответственности за это никто не несет.

«На 2% уменьшилось число пожаров по сравнению с прошлым годом. Вот это «рванули» в работе», - саркастически отметил губернатор и обратил внимание собравшихся, что число погибших при этом выросло - на 5%.

Замначальника управления надзорной деятельности и профилактикой работы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Александр Ближин доложил главе региона, что на 13 марта особый противопожарный режим введен в десяти муниципальных образованиях.

Организована работа 1 012 профилактических групп, но в ряде районов (Лопатинском, Городищенском, Бековском и Пачелмском) профилактика не на должном уровне.

«Когда начнете работать, ГУ МЧС, более жестко и предметно? Не отчитываться, а работать? Где конкретные предложения по улучшению ситуации? Люди гибнут - и всех это устраивает. Меня не устраивает! Давайте менять ситуацию, люди расслаблены!» - обратился губернатор к начальнику ГУ МЧС РФ по области Сергею Козлову.