13.03.2018 | 18:07

В воскресенье, 18 марта, в Пензе во всех троллейбусах маршрутов № 2, 6, 7, 8, 9, части автобусов маршрутов № 30, 66, 70, 82с, 99 проезд будет бесплатным.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с соответствующей инициативой вышли городские предприятия-перевозчики.

Автобусы, где проезд будет бесплатным, оборудуют указывающими на это табличками. Маршрут № 54 вообще не будет принимать участие в акции.

Кстати, не придется отдавать деньги и в одном автобусе среднего класса на маршруте № 25. Он будет следовать по следующему расписанию: отправление от конечной остановки «Пос. Нефтяник» - в 8:00, 9:40, 11:20, 13:40, 15:20, 17:00; отправление от остановки «Центральный рынок» - в 8:40, 10:20, 12:00, 14:20, 16:00, 17:40.