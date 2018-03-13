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Общество | 18 марта в части пензенских автобусов проезд будет бесплатным

13.03.2018|18:07
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В воскресенье, 18 марта, в Пензе во всех троллейбусах маршрутов № 2, 6, 7, 8, 9, части автобусов маршрутов № 30, 66, 70, 82с, 99 проезд будет бесплатным.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с соответствующей инициативой вышли городские предприятия-перевозчики.

Автобусы, где проезд будет бесплатным, оборудуют указывающими на это табличками. Маршрут № 54 вообще не будет принимать участие в акции.

Кстати, не придется отдавать деньги и в одном автобусе среднего класса на маршруте № 25. Он будет следовать по следующему расписанию: отправление от конечной остановки «Пос. Нефтяник» - в 8:00, 9:40, 11:20, 13:40, 15:20, 17:00; отправление от остановки «Центральный рынок» - в 8:40, 10:20, 12:00, 14:20, 16:00, 17:40.

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Гость|13.03.2018 18:22|

Самое главное чтобы кондуктора об этом знали, а-то было уже так, заходишь в транспорт-а тебе говорят, что их не волнует что им сказали, они везут за деньги.

Гость|13.03.2018 18:26|

penzainform.ru писал(a):

Маршрут № 54 вообще не будет принимать участие в акции.
Ай браво!Сначала область в лице губернатора спонсирует на 100 млн. руб. Кривозубовский Меркурий на покупку этих КаВЗов,а теперь и в акции не участвует.Есть поговорка :"Жадность фраера сгубила".Ну и Фомины расщедрились на день,после того как отжали 130 маршрут у Кривозубова.

Гость|13.03.2018 18:34|

Троллейбусы и так пустые ходят,себе в убыток. Не обеднеет народ на 17 руб,на алкоголь тратят ,на сигареты не жалеют.Кондукторы получают от выручки,их без з/ п оставят.

Гость|13.03.2018 18:46|

Гость писал(a):

Троллейбусы и так пустые ходят,себе в убыток. Не обеднеет народ на 17 руб,на алкоголь тратят ,на сигареты не жалеют.Кондукторы получают от выручки,их без з/ п оставят.
Как ты не понимаешь, делается все ради одного, ради Победы на выборах!

Гость|13.03.2018 19:07|

Есть креативная идея! Нужно в день выборов ограничить (т.е. запретить) торговлю спиртным и сигаретами в магазинах на манер выпускного, последнего звонка и 1-го сентября (чай дело-то привычное). А около избирательных участков развернуть мобильные точки с указанным товаром. И акции замутить, пришел на участок - получи скидку, проголосовал - двойную скидку. Ну и дальше как креативность подскажет...

Гость|13.03.2018 19:11|

Лучше идти и голосовать,чем давать возможность ваши бюллетени подбрасывать в чьих- то интересах.

Гость|13.03.2018 19:12|

penzainform.ru писал(a):

о всех троллейбусах маршрутов № 2, 6, 7, 8, 9, части автобусов маршрутов № 30, 66, 70, 82с, 99 проезд будет бесплатным
Кокая тонкая формулировка однако, "части автобусов маршрутов №"..." Запустил один бесплатный автобус на маршрут - и не наврал, часть-то таки бесплатно ведь.

Гость|13.03.2018 19:14|

Гость писал(a):

Запустил один бесплатный автобус на маршрут - и не наврал, часть-то таки бесплатно ведь.
Да и будет ли этот один по маршруту ездить, а не в гараже стоять?

Гость|13.03.2018 19:21|

А я никуда не поеду!

Посмотрю вместе с Эллой Панфиловой 17 Марта в "День Тишины" фильм "Крым",и не поеду!

Хотя, честно признаюсь, что Крым- наш и в этом я ЕГО поддерживаю

Но эта завуалированная пропаганда ЕГО в " День тишины" лицемерна!

Гость|13.03.2018 19:29|

Кого могут выбрать люди с рабской психологией?

Гость|13.03.2018 19:31|

Гость писал(a):

Кого могут выбрать люди с рабской психологией?
Царя-батюшку

Гость|13.03.2018 19:36|

Так и вижу такую картину:перевозчики пришли в мэрию и просят целый день работать без выручки!

Гость|13.03.2018 19:39|

Гость писал(a):

Кого могут выбрать люди с рабской психологией?

Кого бы ты выбрал, вопрошающий клоун, задающий этот вопрос на форуме с постоянством дятла?

Гость|13.03.2018 19:40|

Как и мы раньше один день в месяц работали за " того парня.

Гость|13.03.2018 20:00|

penzainform.ru писал(a):

с соответствующей инициативой вышли городские предприятия-перевозчики.
Да ладно))))))))))))))))))))))))

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