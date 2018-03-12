В понедельник, 12 марта, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин поручил департаменту ЖКХ ежедневно объезжать дороги областного центра для выявления аварийных участков.
«Учитывая переменчивые погодные условия, когда днем температура повышается, а ночью понижается, происходит большая деформация покрытия. Ставьте проблемные участки на контроль и высылайте претензии подрядчикам», - потребовал заммэра.
Также он призвал во время мониторинга обратить внимание на состояние колодцев и, если они провалены, решать этот вопрос с ресурсоснабжающими организациями, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Юрка, меньше бы мани тырили-меньше бы и мониторили.
А уж своровали так бы и помалкивали-кто хвастался чудо азфальтом?
Вор громче всех кричит.