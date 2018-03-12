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Общество | Юрий Ильин потребовал ежедневно мониторить состояние дорог в Пензе

12.03.2018|12:29
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В понедельник, 12 марта, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин поручил департаменту ЖКХ ежедневно объезжать дороги областного центра для выявления аварийных участков.

«Учитывая переменчивые погодные условия, когда днем температура повышается, а ночью понижается, происходит большая деформация покрытия. Ставьте проблемные участки на контроль и высылайте претензии подрядчикам», - потребовал заммэра.

Также он призвал во время мониторинга обратить внимание на состояние колодцев и, если они провалены, решать этот вопрос с ресурсоснабжающими организациями, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Гость|12.03.2018 12:43|

Юрка, меньше бы мани тырили-меньше бы и мониторили.

А уж своровали так бы и помалкивали-кто хвастался чудо азфальтом?

Вор громче всех кричит.

Гость|12.03.2018 12:55|

"мониторить"? ПензаИнформ, по русски это будет "отслеживать" или "следить за". Неужели мало слов в великом и могучем?

Гость|12.03.2018 13:00|

Попова от Захарова до Ленинградской, вдоль вышки. Дороги нет, за зиму ее чистили ОДИН раз, колеи, сужения, ледяные наросты.

ВСЕМ ПОФИГ!!!

Гость|12.03.2018 13:04|

Самый бесполезный чиновник?

Гость|12.03.2018 13:06|

Чиновник 0.

Гость|12.03.2018 13:06|

15,16,17 марта перед выборами будет дождь со снегом. ВОТ БУДЕТ ЗДОРОВО - СПЛОШНОЙ ЭКСТРИМ!!!!!

Гость|12.03.2018 13:15|

Ильин потребовал...?

С него нужно требовать.

Гость|12.03.2018 13:17|

penzainform.ru писал(a):

«Учитывая переменчивые погодные условия, когда днем температура повышается, а ночью понижается, происходит большая деформация покрытия. Ставьте проблемные участки на контроль и высылайте претензии подрядчикам», - потребовал заммэра.
Везде то, что клали "на совесть" в прошлом году полопалось и и потрескалось. Выбоины снова на месте.

Гость|12.03.2018 13:20|

Везде то, что клали "на совесть" в прошлом году полопалось и и потрескалось. Выбоины снова на месте.

Мы клали и кладём на "совесть"...

Гости с севана!!!

Гость|12.03.2018 13:24|

Ключевое слово "объезжать"

Гость|12.03.2018 13:25|

Слова слова

Гость|12.03.2018 13:25|

Юрий завтра лига чемпионов приходи посмотрим

Гость|12.03.2018 13:26|

Не удивлю:требовать во сто крат легче, чем ...

Гость|12.03.2018 13:26|

«Сучья деревьев» знаменитая фраза Юрия!

Гость|12.03.2018 13:28|

Не удивлю:требовать во сто крат легче, чем ...

.. стать Ильиным.

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Имя: Гость
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