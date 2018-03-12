12.03.2018 | 16:46

В четверг, 15 марта, в Заречном состоится церемония открытия нового плавательного бассейна.

С 10 января там должны были начаться пусконаладочные работы. В бассейне оборудованы две чаши: большая, размером 50 на 21 метр, вмещающая порядка полутора тысяч кубометров воды, а также малая - для детей.

В здании предусмотрено два спортивных зала с оборудованием для силовых упражнений и фитнес-тренировок, а также две сауны с собственными бассейнами.

«Глава города Олег Климанов дал поручения ответственным лицам и предприятиям по завершению приведения в порядок внутренних помещений нового бассейна, а также по уборке прилегающей территории», - сообщил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.