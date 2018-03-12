Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|12 мар 2018|21:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-18oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  56.61
 

Общество | В Заречном открытие нового бассейна запланировано на 15 марта

12.03.2018|16:46
Печать

В четверг, 15 марта, в Заречном состоится церемония открытия нового плавательного бассейна.

С 10 января там должны были начаться пусконаладочные работы. В бассейне оборудованы две чаши: большая, размером 50 на 21 метр, вмещающая порядка полутора тысяч кубометров воды, а также малая - для детей.

В здании предусмотрено два спортивных зала с оборудованием для силовых упражнений и фитнес-тренировок, а также две сауны с собственными бассейнами.

«Глава города Олег Климанов дал поручения ответственным лицам и предприятиям по завершению приведения в порядок внутренних помещений нового бассейна, а также по уборке прилегающей территории», - сообщил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 