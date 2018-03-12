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Общество | В Пензенской области за праздничные дни задержали 83 пьяных водителя

12.03.2018|15:54
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С 8 по 11 марта в Пензенской области проводились проверки водителей на состояние опьянения. За этот период задержали 83 человека, причем 19 из них по информации, полученной от граждан.

Нарушителям грозит административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекторы призвали пензенцев не быть равнодушными при виде нетрезвых водителей и сообщать о них по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02.

«Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|12.03.2018 16:34|

Каждые праздники примерно одинаковое количество задержаных злодеев.

Гость|12.03.2018 16:49|

Гость писал(a):

Каждые праздники примерно одинаковое количество задержаных злодеев.
Это план такой у них.

Гость|12.03.2018 16:53|

А какого ПОЛА были водители?

Гость|12.03.2018 16:53|

Гость писал(a):

Каждые праздники примерно одинаковое количество задержаных злодеев.
норма.А вообще интересно,если столько лишают каждые выходные,ну примерно,то кто же тогда ездит по Пензе?И куда деваются деньги?Пусть даже по 60 человек за выходные это получается семь миллионов двести за месяц!В год 86 лямов!Где они?дороги должны быть из золота.Прокуратура в доле?

Гость|12.03.2018 16:54|

Гость писал(a):

кто же тогда ездит по Пензе?И куда деваются деньги?Пусть даже по 60 человек за выходные это получается семь миллионов двести за месяц!В год 86 лямов!Где они?дороги должны быть из золота.Прокуратура в доле?

Гость|12.03.2018 16:55|

скопирую,а то модер здесь не любит когда в бровь бьют.

Гость|12.03.2018 16:56|

Я сейчас за рулём не пью,запах выдаёт,вот курнуть другое дело.

Гость|12.03.2018 16:56|

Не ходите на выборы-вас обманут!

Гость|12.03.2018 16:57|

Гость писал(a):

Я сейчас за рулём не пью,запах выдаёт,вот курнуть другое дело.
это ты что ли на маршрутке работаешь?

Гость|12.03.2018 16:58|

Гость писал(a):

вот курнуть другое дело.
по подозрению в употреблении поедешь как-нибудь сдавать анализы и потом встанешь на учёт и не видать тебе прав никогда потом как своих ушей.Умник

Гость|12.03.2018 17:05|

Заливаю в омыватель самогон, не езда а праздник.

Гость|12.03.2018 17:07|

Вот экспрессия! Вот ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Святой наверное. Хотя нет-буйный.

Гость|12.03.2018 17:08|

Клиент Лермонтова28

Гость|12.03.2018 17:09|

это Россия детка, как пили так и будут пить

Гость|12.03.2018 17:09|

Гость писал(a):

Гость|12.03.2018 17:08|

Клиент Лермонтова28

а пьяные преступники тебе хорошо? Да?

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Имя: Гость
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