12.03.2018 | 15:54

С 8 по 11 марта в Пензенской области проводились проверки водителей на состояние опьянения. За этот период задержали 83 человека, причем 19 из них по информации, полученной от граждан.

Нарушителям грозит административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекторы призвали пензенцев не быть равнодушными при виде нетрезвых водителей и сообщать о них по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02.

«Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.